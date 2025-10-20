HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La flautista oliventina Julia Fernández. HOY

Concierto de la flautista Julia Fernández este miércoles en la Fundación CB en su sede de Mérida

Empieza a las ocho y tendrá una duración aproximada de una hora

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 20 de octubre 2025, 08:11

Comenta

La flautista Julia Fernández Hurtado de Mendoza ofrecerá este miércoles un recital en la sede de la Fundación CB, en la plaza de Santo Domingo. ... Será desde las 20 horas. La cita se encuadra dentro del marco del convenio de colaboración entre la Fundación CB y el Conservatorio Profesional de Música 'Juan Vázquez', de Badajoz. El concierto tiene una duración de una hora aproximadamente. La entrada es libre hasta completar aforo.

