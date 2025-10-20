Concierto de la flautista Julia Fernández este miércoles en la Fundación CB en su sede de Mérida

La flautista Julia Fernández Hurtado de Mendoza ofrecerá este miércoles un recital en la sede de la Fundación CB, en la plaza de Santo Domingo. ... Será desde las 20 horas. La cita se encuadra dentro del marco del convenio de colaboración entre la Fundación CB y el Conservatorio Profesional de Música 'Juan Vázquez', de Badajoz. El concierto tiene una duración de una hora aproximadamente. La entrada es libre hasta completar aforo.

El programa incluye ⁠Syrinx para flauta sol, de Claude Debussy; la Suite de trois morceux op.116, de Benjamin Godard; ⁠Cantabile et presto, de Georges Enesco; la Sonatina, de H. Dutilleaux y la Sonata para flauta de Francis Poulenc.

La oliventina acaba de recibir el Premio Fin de Enseñanza Profesional. Inició sus estudios de flauta con Javier Barco y los completó en el conservatorio pacense con Laura Ortiz, obteniendo el premio extraordinario. Fernández ha formado parte de la Filarmónica de Olivenza y la Orquesta Juvenil de Extremadura. En 2023 fue premiada en el Concurso de Jóvenes Intérpretes de Almendralejo y actualmente continúa su formación superior en el CSM Rafael Orozco de Córdoba con la profesora Saleta Suárez.