«El director me dijo que narrara 'Metamorfosis' como si le contara un cuento a mi nieto» 02:07 Concha Velasco en la representación de 'Metamorfosis'. :: J. M. ROMERO Concha Velasco La actriz visita por tercera vez el Festival de Teatro de Mérida, este año es la narradora de la versión adaptada de la obra de Ovidio MARÍA BLANCO CANCHO Jueves, 1 agosto 2019, 09:29

A punto de cumplir los 80 años, Concha Velasco sigue imparable. Le han renovado el contrato en la serie 'Las Chicas del Cable', acaba de terminar de rodar Cine de Barrio, ahora está en el Festival de Teatro de Mérida con 'Metamorfosis' y le ha pedido a su hijo que escriba una función.

–Si uno lee su biografía piensa que usted no ha tenido tiempo ni de echarse la siesta.

–Es que es verdad. Yo me he pasado toda la vida trabajando. He hecho los ensayos de 'Metamorfosis' terminando Cine de Barrio. Por cierto, hoy he leído una noticia que no voy a hacer más Cine de Barrio pero hombre... que yo sepa tengo los billetes sacados para el Festival de San Sebastián con Cine de Barrio, pero bueno si han decidido que no lo haga yo pues me parece muy bien. Pero vamos, yo tengo grabados todos los programas de Cine de Barrio, he hecho una película y que he renovado 'Las chicas del cable', o sea, que yo siempre estoy haciendo tres cosas a la vez, estoy encantada.

–¿Cómo fueron sus inicios en el mundo del espectáculo?

–Yo nací en Valladolid pero me crié en Marruecos. Cuando regresamos a España, mi madre me matriculó en el Conservatorio. Por eso, si yo tengo que tener algún título profesional es el bailarina de matrícula de honor y con una beca para estudiar en Inglaterra. Lo que pasa que hubo un problema en mi casa y tuve que ponerme a trabajar de bailarina, o de figurante o de lo que fuera.

–¿Y su primer debut?

– A los diez años bailando la danza de la ópera 'Aída' y aunque fuera en la postguerra y estuviera Franco los maestros y cantantes buenos estaban. La primera vez que hicimos 'Aída' fue en el Calderón de Valladolid y en la marcha triunfal contrataron a unos del ejército que estaban borrachos y salieron a tocar las trompetas... (ríe), eso lo recuerdo perfectamente.

–¿Y cómo pasó a ser actriz?

–'La Reina Mora' y 'El Bandido Generoso' fueron las primeras películas que hice con 15 años porque como era bailarina me contrataban para bailar. No pensaba ser actriz, yo seguía con el ballet y hacía estas cosas porque teníamos necesidades económicas gravísimas en mi casa.

Teresa de Jesús

–Dice usted que no se define como cantante.

– Yo canto divinamente pero mi madre siempre me decía 'hija mía haces tantas cosas bien que alguna tienes que hacer mal, o sea que no cantes'. Pero no canto mal, ahí están las soleares de 'La Verbena de la Paloma', 'Hello Dolly', todo lo hago muy bien (ríe). Yo tengo una carrera profesional estupenda, creo que soy una actriz muy completa. Quizás ahora se me ha reconocido esto porque en España no había costumbre, las actrices eran o dramáticas o cómicas o de revista. Yo querría haber sido como Shirley MacLean.

–¿Con qué papel se quedaría?

– A mis hijos como testamento de que su madre era una actriz elegiría 'Teresa de Jesús', 'Reina Juana' y de películas 'Más allá del Jardín' y de teatro 'Hécuba'. Tengo muchas películas pero como testamento estas. Pero pensándolo bien es que son más, 'Carmen, Carmen' que dirigió José Carlos Plaza... Son muchas.

–Pidió volver a Mérida en su 80 cumpleaños. ¿Qué tiene de especial este Teatro?

–Nadie me había contratado a lo largo de mi carrera para Mérida, la primera vez fue con Jesús Cimarro en 'Hélade'. Pero yo le dije a Cimarro que quería hacer 'Hécuba' porque mi profesor de ballet decía que 'Hécuba' se podía bailar con música de Tschaikowsky. Ese profesor era maravilloso, nos hacía improvisar. Luego me enteré que era nazi pero ya me enteré cuando se murió que quisimos enterrarle y no nos dejaron. Pero era un buen profesor que quieres que te diga.

–¿Cómo se siente en su papel de narradora en 'Metamorfosis'?

–Es como una cuentacuentos.Así me ha dirigido David Serrano que me ha gustado mucho trabajar con él. Al principio David y yo no estabamos acostumbrados a la forma de trabajar del otro y me dijo que lo hiciera como si le contara un cuento a mi nieto y así me tiene todo el tiempo. Érase una vez... me ha dicho que así tengo que hacer con el público, como si fuera mi nieto.

«En España no había costumbre, las actrices eran dramáticas, cómicas o de revista» reconocimiento

–¿Cuál es su personaje favorito en 'Metamorfosis'?

–La madre de Faetón. Tengo dos frases pero me encanta. La obra va a cumplir con creces las expectativas del espectador, lo que pasa que estamos en Mérdia y puede pasar de todo en el escenario.

–Ya ha dejado claro que no tiene pensado retirarse. ¿Cuáles son sus próximos proyectos?

– Seguir con 'El Funeral' hasta marzo del 2020, que terminamos en Salamanca. Y también le he encargado a mi hijo Manuel una función que está escribiendo, todavía no te puedo decir de qué va. Es una función que nosotros teníamos pensada hace años porque vimos a la actriz Annette Bening que hizo algo maravilloso ella sola. Hacía un monólogo y al ver a esta mujer pensamos, menuda bonita función de teatro sería.