Comercio licita la realización de la pasarela 'Emérita Fashion Show' en Mérida

El Consistorio saca a concurso la realización por dos años, este y el próximo, más la posibilidad de prórroga en 2027, de la pasarela ' ... Emérita Fashion Show'. Sale por un presupuesto de licitación de 30.250 euros.

Este año será la segunda edición, de nuevo junto al Arco de Trajano. El año pasado se realizó el sábado 30 de noviembre y participaron 30 tiendas emeritenses. Aportaron dos modelos completos cada una, también de moda infantil. Fue organizada por la asociación de comerciantes 'Emérita Augusta' junto al Ayuntamiento emeritense.

Se trata una actividad que el Gobierno local considera relevante dentro de la política de promoción económica y apoyo al comercio local impulsadas por el Ayuntamiento«. Se considera importante la organización de una pasarela textil que »visibilice y dinamice este sector del comercio minorista de la ciudad«.

Se saca a concurso la 'Emérita Fashion Show' por parte del Consistorio para el montaje, desmontaje, organización y coordinación de la pasarela de moda de los comercios minoristas de la ciudad.

También para que una empresa se encargue de otras «necesidades» como la de contactar con los comerciantes de la Mérida para confirmar su participación y así poder diseñar el evento y el guion del mismo, «así como contar con modelos para el desarrollo de la pasarela, fomentando la diversidad y la moda inclusiva.

No ha fecha anunciada para esta segunda edición de la pasarela 'Emérita Fashion Show'.