El colegio Juan XXIII de Mérida ya es historia

Última promoción del colegio Juan XXIII reza en la orla que muestra Manuela. Treinta y tres niños de primaria. Todos sonrientes. Reparto de sobres con ... las notas, música, mesa llena de comida en el patio y una especie de cápsula del tiempo como juego final. Enterró cada alumno un dibujo de su colegio por el patio.

Lloraron los maestros cuando entregaron las bandas. Se contagiaron los padres. Desde febrero se vienen haciendo la idea. La Junta les presentó el acta defunción hace cuatro meses por falta de alumnos. Pero ayer los nervios estaban a flor de piel en el Juan XXIII. El público de San Juan cierra para siempre.

Ni padres ni profesores comparten la decisión.

A Marco Antonio Caballero se le aguan los ojos cuando habla de Cecilia, la directora, y del resto de maestros. Cuatro niños tenía en el Juan XXIII. Dos en primero y dos en infantil. El curso que vienen irán al Machado. «Mis niños veían su colegio como una gran familia.Es el tipo de escuela ideal hecho realidad y ahora se lo quitan». Especialmente molesto por las razones que dio la Junta cuando justificó el cierre. Es injusto, razona, que argumenten porque con tan pocos alumnos se convierte en un lastre para los niños. «Con rotundidad digo que es incierto. Mis hijos han adquirido aquí una autonomía que difícilmente le hubieran dado en otro sitio». Ve Marco Antonio razones económicas más que educativas en la decisión.

Lágrimas también de Juana Ramírez. Cinco cursos dando música. Aprobó las oposiciones en 2016 y el Juan XXIII fue su primer destino definitivo. Vuelve a salir de nuevo la palabra familia. «No tiene nada que ver con otro colegio». No se limitan a impartir las materias. Como docente cree que hay espacio para otro tipo de educación distinta a la convencional y que el Juan XXIII encajaba en ese perfil tan singular. Muchos días ha hecho más de madre que de maestra. «Todos los años el fin de curso es triste porque nos despedimos de los mayores que se van al instituto, pero lo de hoy es especialmente triste. No vamos todos para siempre. No volveremos a pisar nuestro colegio».

Como todos los padres, cree la maestra de música que el cierre es precipitado. No le han dado oportunidad de revertir la situación. En mente tenían varios proyectos para que las familias de San Juan no escolarizarse solo en los concertados cercanos.

Mercedes Galán es la maestra de infantil. También desde el 2016. Sacó la plaza en Villagonzalo y luego siete años en la Oliva antes de aterrizar en el Juan XXIII.

Emocionada habla de cinco cursos maravillosos. Ha trabajado en el mismo aula con niños de tres, cuatro y cinco años.

El multinivel fue un reto y ahora que hace balance pone más ventajas que inconvenientes. «Me ha enriquecido y a los niños también, si aprendes a manejar los contenidos, consigues que aprendan unos de otros». Apela igualmente al concepto de familia para explicar la singularidad. No hace falta preguntar a los niños qué les pasa cuando notan algo raro en el comportamiento.

Desde febrero les ha hablado de la clausura como algo natural para que lo entiendan. Aunque sabe la maestra que no lo es. «El cierre de un colegio público no debe verse como algo natural en ningún sitio porque se cierra algo que nos pertenece a todos». No comparte que al Juan XXIII le negaran un aula de dos años y se lo dieran al concertado de al lado.

Tampoco que dijeran que los niños no reciben la educación que merecen. De infantil, aclara, salen leyendo. Y los de cuatro años han hecho dos veces los seis libros del curso. Dos por trimestre. Estaba cinco horas con cinco niños de tres niveles distintos. Le sorprende que se presuma de ratio y de afrontar los problemas educativos según los alumnos y no por números y a la vez cierren el Juan XXIII por un problema de equidad. Ningún político estuvo ayer en el Juan XXIII.