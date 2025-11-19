Charla de José Soto sobre el reino visigodo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. El doctor en Historia Medieval y escritor José Soto Chica imparte hoy una conferencia a las 20.00 horas en la sede del Consorcio de la Ciudad Monumental, en la calle Santa Julia. Hablará sobre la conversión al catolicismo del reino visigodo hispánico. Se encuadra dentro de las sextas jornadas ‘Mérida, cuna del cristianismo hispano’, organizadas por la Capilla Gregoriana del Calvario, el Consorcio, la Asociación de Santa Eulalia y la Parroquia eulaliense.