El centro de la UNED reabre una aula universitaria en Puebla de Alcocer El curso arranca el 1 de octubre y se está analizando aún qué estudios se implantarán para poder ser abordados desde ese municipio de La Siberia

El alcalde de Puebla de Alcocer, Gonzalo Hernán, junto a Marta Gómez, directora del centro asociado de la UNED en Mérida.

Celestino J. Vinagre Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:47

Acuerdo entre el centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Mérida con el Ayuntamiento de Puebla de Alcocer, en la comarca de La Siberia. El acuerdo significa que se va a reabrir, después de cuatro años de parón, un aula universitaria de la UNED en esa localidad de algo más de 1.100 habitantes.

De esta forma, explica la directora de la UNED de Mérida, Marta Gómez, servirá para seguir apostando por la formación de muchos ciudadanos extremeños ubicados en la extensa área de que conforma la comarca de La Siberia, en la zona este de la provincia de Badajoz.

El centro asociado de la UNED en la capital extremeña, en colaboración con el Ayuntamiento de Puebla de Alcocer, señala que con esta aula universitaria apuesta para este curso «por la formación de extremeños y extremeñas, especialmente por la formación de personas adultas y, sobre todo, promoviendo la realización personal, profesional y académica de los jóvenes de esta zona geográfica».

La directora del centro asociado ha querido agradecer el esfuerzo y la apuesta de esta Alcaldía por la formación universitaria, así como el trabajo desarrollado por cada una de las corporaciones locales donde están ubicadas las distintas extensiones universitarias de la UNED.

El curso comenzará el día 1 de octubre y se está analizando los distintos estudios que se implantarán en Puebla de Alcocer, dependiendo de las necesidades de los alumnos de esta amplia zona geográfica, explica Gómez.

La UNED mantiene hasta el próximo 22 de octubre abierto el plazo de matriculación de alumnos.