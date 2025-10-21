HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Exposición sobre lugares de la memoria histórica en el centro cultural Alcazaba. HOY

El centro Alcazaba inaugura la exposición itinerante 'Lugares y Episodios de Historia y Memoria (1936-1939)

Incluye 13 paneles con diferentes pasajes de la memoria histórica de Extremadura; la muestra permanecerá hasta 10 de noviembre

R. H.

Martes, 21 de octubre 2025, 07:43

El Centro Cultural Alcazaba de Mérida acoge hasta el 10 de noviembre la exposición 'Lugares y Episodios de Historia y Memoria [1936-1939]', realizada por ... la Diputación Provincial de Badajoz y en la que se recogen algunos de los lugares y episodios históricos sufridos en la provincia pacense durante la Guerra Civil por las víctimas de la sublevación militar contra la Segunda República. Esta exposición está dirigida a la ciudadanía emeritense así como al alumnado de los cursos de 4º de E.S.O. y 1º de Bachillerato de los centros educativos de la ciudad por su contenido didáctico en la reflexión sobre la memoria histórica y «la promoción del pensamiento crítico», indica el portavoz del Gobierno local, Julio César Fuster.

