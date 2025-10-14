La Cabalgata de Reyes contará con la participación de 15 asociaciones con subvención del Ayuntamiento emeritense Recibirán una subvención de 1.800 euros para la realización de las carrozas

El Gobierno local hace públicas las bases que regirán la participación de las asociaciones y colectivos emeritenses en la Cabalgata de Reyes Magos de 2026. En ella participarán 15 carrozas de entidades y colectivos, que deberán estar inscritos en el registro de entidades de la ciudad. El año pasado participaron 12 asociaciones. Contarán con una subvención de 1.800 euros (la misma que hace un año) para participar en este evento seguido por miles de personas por las calles de Mérida.

Además las entidades participantes contarán con una aportación municipal de 250 kilos de caramelos. Si la carroza lleva pasacalle, se le entregarán cincuenta 50 kilos de caramelos, explica el Ejecutivo de Rodríguez Osuna.

A estas 15 carrozas hay que sumar las que promuevan entidades privadas que no contarán con ayuda económica por parte del Ayuntamiento, así como la de los Reyes Magos que realizarán profesionales.

Las bases aprobadas por la Junta de Gobierno local indican que podrán participar con una carroza y con un pasacalles, que deberá estar compuesto como mínimo por 20 personas. Respecto a las carrozas, se confeccionarán «en base a motivos navideños, con fantasías y cuentos infantiles».

Las asociaciones deberán presentar un proyecto técnico que debe incluir la temática de la carroza con descripción detallada, incluyendo la distribución de elementos y adornos en la plataforma presentando un boceto en color de la carroza y fotografía de los trajes que se van a utilizar. Cada carroza debe tener un mínimo de ocho metros de largo y un máximo de cuatro metros de alto desde el suelo.

También indicarán los materiales que se van a usar, el presupuesto de gastos, las medidas de seguridad en la carroza y los datos técnicos de iluminación y sonido que no podrá superar en ningún caso los 100 w. de potencia. La música que se piche desde la carroza deberá ser navideña y/o infantil y estar en consonancia con las fechas en las que se celebra la Cabalgata.

El plazo de presentación de proyectos termina el día 31 de octubre de 2025 a las 14:00 horas, y se presentarán por el Registro General del Ayuntamiento de Mérida o en la sede electrónica https://sede.merida.es/

Una comisión seleccionará a las asociaciones que participarán en la Cabalgata y que recibirán la subvención municipal para ello en función de la memoria presentada.

Aquellas asociaciones que lo deseen puede presentar además proyecto para realizar la carroza 'La Estrella de la Ilusión'. La comisión, entre los proyectos presentados para esta Carroza, seleccionará uno de ellos. La asociación que realice La Estrella de la Ilusión no podrá llevar otra carroza.

Participantes en una carroza de la Cabalgata junto al acueducto de Los Milagros. Las calles del recorrido La concentración para el desfile se llevará a cabo en la Calle Antonio Díaz Pintiado, en María Auxiliadora a las 17 horas del 5 de enero. La salida arrancará a las 18 horas. El recorrido oficial tras la concentración de las carrozas será Díaz Pintiado, Avenida Reina Sofía, Avda. Juan Carlos I, Avenida Extremadura, Calle Marquesa de Pinares, Calle del Ferrocarril, Avda. José Fernández López, Paseo de Roma, Calle Cava y Plaza del Rastro. Desde allí sus Majestades accederán al Ayuntamiento por la plaza de España, continuando el desfile por plaza del Rastro y calle Graciano. Durante el recorrido se establecerá un tramo sin ruido que deberán respeta todos los colectivos participantes, que será del de la calle Marquesa de Pinares desde la rotonda de la Torre hasta haber pasado el acueducto de Los Milagros.