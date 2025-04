El Brujo: «Espero que el espectador no se marche indiferente»

«No lo hago según un parámetro cultural, sino en función de algo que siento que debo decir a la gente». Son las palabras de ... Rafael Álvarez, más conocido como El Brujo. A sus 73 años, el dramaturgo cordobés vuelve a enfrentarse al graderío del Teatro Romano de Mérida en 'Iconos o la exploración del destino', que estará en escena hasta el próximo domingo.

La obra pone fin a una trilogía que inició en el mismo lugar varios años atrás. Tras su paso por el viejo teatro de Augusta en 2018 con 'Esquilo, nacimiento y muerte de la tragedia', y en 2021 con 'Los dioses y Dios', el artista culmina ahora este ciclo con el mismo anhelo que en sus comienzos: que el espectador no se marche indiferente del asiento.

Aunque creada al calor de los autores que inspiran las historias que dan vida al Festival, El Brujo explica que su nuevo montaje se trata de una creación muy auténtica y singular en la que ha querido dejar plasmada su impronta personal.

Divagando sobre «el destino como fuerza ciega y el karma como destino inteligente», arma un juego en el que contrapone un mismo concepto vinculado, por un lado, al mundo clásico y, por otro, a la tradición oriental, que liga a la misma vez con vivencias propias.

«Utilizo experiencias que yo mismo he tenido en las que he visto en acción esas fuerzas», cuenta para aclarar que ha sido esa figuración la que le ha hecho «entender hasta cierto punto las cosas que me han pasado».

Ahora quiere compartirlas con el público de Mérida en clave de humor, sin dejar que las desventuras de la tragedia griega que bañan su monólogo ensombrezcan su faceta de cómico.

Retomar la mitología griega

«La mitología te habla personalmente, pero hemos perdido la conexión con esas historias», reflexiona al conversar sobre el hilo conductor de su obra.

El Brujo quiere retomar a través de ella el sentido pedagógico que estima tan olvidado como característico de la cosmogonía griega. Por eso, continúa explicando que «las historias mitológicas forman parte de un conocimiento antiguo, como la columna de un monumento que ves viejo».

«Si relacionas la vida que hay ahí con la tuya propia y te enseña algo, es que la mitología antigua cobra vida, como lo hacen también las piedras», afirma.

Esta es la receta de una obra con la que Rafael Álvarez ha querido dar rienda suelta a su pluma, permitiéndole que transforme en palabras aquello que cree que debe contar al mundo.

Pese a que admite sentirse «extenuado», ya sabe que el domingo, cuando concluya el ciclo de actuaciones que acaba de inaugurar en la 70 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, se marchará apenado. «Venir aquí es un regalo, una maravilla», sostiene a la vez que reconoce sentirse muy querido por el público extremeño.

Las numerosas veces que ha participado en el Festival dan buena cuenta de ello. «Da mucha pena marcharse porque no sabes cuándo volverás», expresa.

'Iconos o la exploración del destino' bebe de experiencias vitales propias a las que El Brujo cree haberles encontrado un sentido en el terreno de lo mitológico. Así como el karma y el destino, respectivamente, esta creación tan personal aúna la inteligencia y la ceguera de su autor por la dramaturgia.

Obra nacida en Mérida

«La obra ha nacido en Mérida y está hecha para Mérida, aunque luego la llevemos a otros escenarios», concluye para terminar de ensalzar su autenticidad. Tras su estreno absoluto en el Romano emeritense, el monólogo del cordobés hará parada, primero en la Catedral de Coria, y luego en otro Teatro Romano, esta vez en el de Sagunto.

Los hechizos que El Brujo tiene preparados con esta nueva propuesta escénica apenas acaban de empezar.