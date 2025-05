El Ayuntamiento de Mérida asume en solitario el transporte urbano gratuito

El bonobús urbano de Mérida es gratis por la bonificación mixta entre el Ministerio y del Ayuntamiento. Hasta ahora la hacienda local pagaba el ... 70% y el Ministerio el 30 restante. El plan para este 2025 según adelantó el alcalde en diciembre era mantener este sistema al menos hasta junio porque el consistorio tenía capacidad financiera para seguir poniendo el 70 de todos los bonobús que se expiden en la ciudad.

Pero el Ministerio no puede seguir con su 30% porque no ha encontrado la prórroga prevista el respaldo parlamentario en el Congreso de los Diputados.

Para evitar que este contratiempo lo paguen los usuarios de las líneas de la ciudad, el portavoz municipal, Julio César Fuster, anuncia ahora que el Ayuntamiento se hace cargo también del resto. Tapa la cobertura de financiación que deja el Ministerio y financiará en solitario los bonobús de la ciudad. Frente al repliegue del Ministerio por el frenazo del Congreso de los Diputados, el despliegue del gobierno local.

«El ayuntamiento va a continuar con su compromiso, en lo que ya anunció el alcalde, y al menos hasta junio, asumiremos el 100% de la bonificación al transporte público», anunció.

El portavoz lo ve necesario porque el servicio facilita la vida a los vecinos y desde que es gratuito además se usa mucho más. «Con esto que ha sucedido se ven dos modelos. Un modelo que va en contra de las cosas cotidianas de la gente mientras que el otro, que es lo que vamos a seguir haciendo en Mérida, es apoyar al transporte público», concluye. Culpa Julio César Fuster al PP nacional y local de la decisión y aclara que, al menos hasta junio, no hay cambios en el sistema gratuito de bonobús en Mérida.

El alcalde de Mérida ya destacó en diciembre cuando anunció la prórroga que el de Mérida era el único ayuntamiento extremeño que apuesta por la gratuidad total desde que se implantó esta medida hace ya casi tres años.

El billete individual sigue teniendo el mismo coste, ya que la subvención del Ministerio que dio pie a esta gratuidad se fijó en financiar los multiviajes y beneficiar, sobre todo, a los usuarios habituales del transporte público. El bono de 10 viajes sólo supondrá un coste de 2,35 euros que es lo que vale la impresión de la tarjeta, siempre y cuando el pasajero no tenga una. En el caso de que ya la use, no paga nada al recargarla.

La principal singularidad de Mérida es que la medida del Ministerio partía de pagar el 30% si los ayuntamientos se comprometían a poner el 20% de los abonos que se expedían en sus servicios públicos de transporte y conseguir así rebajar a la mitad las recargas. Mérida fue mucho más allá de ese 20% y llegó hasta el 70. Ahora sube otro escalón y cubre con el cien por cien. Es la primera vez en la ciudad que el Ayuntamiento sufraga con recursos propios la gratuidad del servicio.

El cambio en el modelo ha conseguido el respaldo de los vecinos. En 2024 se cerró con más de 1,6 millones de pasajes entre todas las líneas que cubren la ciudad. En comparación, ahora se sube el doble de gente al bus urbano que antes de la pandemia.

En el gobierno local creen que la política de bonificación que hn seguido ha descubierto los beneficios del transporte público a los vecinos.