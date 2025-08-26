HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un coche de la Policía junto a varios agentes. HOY

El Ayuntamiento emeritense destina 2,1 millones a comprar 38 vehículos y maquinaria

Seis son para el trabajo de la Policía Local, que tendrá otras dos nuevas furgonetas para su servicio por las calles de la capital extremeña

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Martes, 26 de agosto 2025, 07:37

Se hace necesario renovar el parque móvil de vehículos y maquinaria del Consistorio emeritense. «El equipamiento actualmente disponible presenta un deterioro progresivo ... como consecuencia del uso intensivo y continuado, lo que repercute negativamente en la capacidad de respuesta del Ayuntamiento», se justifica en el pliego para sacar a concurso por 2,1 millones la compra de 38 unidades para ese parque móvil.

