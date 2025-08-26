El Ayuntamiento emeritense destina 2,1 millones a comprar 38 vehículos y maquinaria

Se hace necesario renovar el parque móvil de vehículos y maquinaria del Consistorio emeritense. «El equipamiento actualmente disponible presenta un deterioro progresivo ... como consecuencia del uso intensivo y continuado, lo que repercute negativamente en la capacidad de respuesta del Ayuntamiento», se justifica en el pliego para sacar a concurso por 2,1 millones la compra de 38 unidades para ese parque móvil.

Retroexcavadora-cargadora; mini retrocargadora-barredora; carretillas elevadoras; mini fregadora de suelos y fregadoras de suelo con acompañante; camiones de más de 3.500 kilos; furgonetas de tres, seis y nueve plazas, seis automóviles híbridos y eléctricos para la Policía Local y dos furgonetas para el cuerpo policial...hasta un porta féretros para 5,5 metros de altura. El Ayuntamiento detalla en el contrato que saca las necesidades de suministro.

«Esta necesidad se fundamenta en el notable incremento de la demanda ciudadana, que requiere una respuesta más ágil, eficiente y coordinada por parte de los servicios municipales», se explica en el pliego sacado para comprar esos 38 vehículos y maquinaria.

Se prioriza la incorporación de vehículos y maquinarias con menores niveles de consumo energético, bajas emisiones de CO2, y equipados con los últimos sistemas de seguridad activa y pasiva.

«Todo ello contribuirá no solo a una mayor eficiencia operativa, sino también a la mejora de las condiciones laborales del personal municipal, la optimización de recursos y una reducción significativa de los costes de mantenimiento y explotación», se resume.

El presupuesto base de licitación es de algo más de 1,7 millones, a lo que hay que sumar otros casi 370.000 euros de IVA.

El precio incluye no solo el coste de adquisición de los vehículos y maquinarias, sino también los kits de accesorios necesarios para los distintos tipos de vehículos y maquinarias a suministrar.

Asimismo, el presupuesto base de licitación contempla los gastos de transporte hasta el punto de entrega designado por el Ayuntamiento emeritense, así como todos los impuestos, tasas y gastos asociados a la matriculación y puesta en circulación de los vehículos.