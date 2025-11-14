La asociación Malvaluna realiza un seminario online para actuar contra las violencias machistas digitales

Un seminario online para «trabajar las violencias machistas digitales». La segunda edición del Foro Feminista. Una campaña para señalar al «putero en diferentes plataformas». O ... la manifestación del 25 de noviembre. La asociación emeritense Malvaluna presenta su programa de actividades de cara a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida.

En la presentación de estas actividades han participado las técnicas de Igualdad de la Asociación de Mujeres Malvaluna, Alicia Ledesma y Alba Redondo. Esta última ha explicado que aunque estas acciones sean puntuales, en torno al 25N, «en Malvaluna luchamos cada día contra las violencias que sufren las mujeres. Debería ser una responsabilidad social y política mantenerlo transversal durante todo el año».

Redondo ha señalado que el próximo miércoles, entre las cinco y las siete de la tarde, se desarrollará un seminario online para actuar contra las violencias machistas digitales, en colaboración con Fundación Mujeres. El jueves, a través de un proyecto de sensibilización y prevención contra las violencias sexuales, se llevará a cabo la segunda edición del Foro Feminista, que tendrá lugar en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida, a las cinco y media de la tarde. Incluye la ponencia 'Historias de mujeres, historias de violencia', a cargo de la historiadora del arte y divulgadora digital, Eugenia Tenenbaum.

De cara al 25N, se pondrá en marcha una campaña de mupis (paneles publicitarios) en seis puntos de la ciudad de Mérida en que «trabajamos señalando al putero en diferentes plataformas como OnlyFans», indica Alba Redondo.

Ese mismo día se llevará a cabo la manifestación del 25N, que se iniciará en la Plaza de España y finalizará en el Templo de Diana de la capital extremeña.

Por último, el día 27, en el centro cultural Alcazaba, se celebrará el 'Encuentro Bolivia', fruto de un proyecto de colaboración entre la Asociación de Mujeres Malvaluna y Alianza por la Solidaridad, donde «hablaremos con mujeres emprendedoras bolivianas sobre cambio climático y sostenibilidad para aunar experiencias y reconocer también el papel importante que tienen como precursoras de la tierra y la identidad de los lugares».

Ana Aragoneses, delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida, ha reafirmado el compromiso del Consistorio en la lucha contra la violencia de género, que es, a su vez, «una responsabilidad colectiva». También ha destacado la importancia de la cooperación entre instituciones, asociaciones y ciudados para avanzar en la lucha contra esta lacra y «seguir construyendo una Mérida más justa, más segura y más igualitaria».

Aragoneses ha valorado la «colaboración constante» de la asociación Malvaluna, «un referente con más de 30 años en nuestra región y en nuestra ciudad« en la defensa de los derechos de las mujeres y en la lucha contra la violencia machista.