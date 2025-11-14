HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alicia Ledesma y Alba Redondo, técnicas de Malvaluna, junto a Ana Aragoneses, delegada de Igualmente, en la presentación de las actividades del 25N. HOY

La asociación Malvaluna realiza un seminario online para actuar contra las violencias machistas digitales

El colectivo feminista presenta su programa de actividades de cara a la conmemoración del 25N en Mérida

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:17

Comenta

Un seminario online para «trabajar las violencias machistas digitales». La segunda edición del Foro Feminista. Una campaña para señalar al «putero en diferentes plataformas». O ... la manifestación del 25 de noviembre. La asociación emeritense Malvaluna presenta su programa de actividades de cara a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Borrasca Claudia: rachas de más de 100 km/h, lluvias de más de 130 litros y alerta roja en el norte de Cáceres
  3. 3 El Faro anuncia nueva apertura: una de las tiendas de juguetes más conocidas de Badajoz regresa por Navidad
  4. 4 La Junta envía una alerta a los móviles por el temporal
  5. 5

    Sánchez coge aire al evitarle Junts otra derrota y recibir el primer aval a la amnistía en la UE
  6. 6 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro
  7. 7 Retiran la patria potestad de sus hijas a la acusada de buscar un sicario para asesinar a su ex
  8. 8 La avenida de Pardaleras de Badajoz queda cortada por la caída de las ramas de un árbol
  9. 9 Herido grave un trabajador tras una descarga eléctrica en Malpartida de Plasencia
  10. 10

    Jonathan murió por la rotura de una arteria, según la autopsia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La asociación Malvaluna realiza un seminario online para actuar contra las violencias machistas digitales

La asociación Malvaluna realiza un seminario online para actuar contra las violencias machistas digitales