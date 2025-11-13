HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Antigua rinde tributo el domingo a once mayores de 85 años

C. J. V.

MÉRIDA.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Once personas mayores de 85 años –nueve mujeres y dos hombres– serán homenajeadas por la asociación de vecinos de la barriada de La Antigua. Será el próximo domingo en el marco de la celebración de una misa extremeña, a las 12.30 horas, en la iglesia del Perpetuo Socorro. En esa misa actuará la Asociación Folclórica y Cultural de Nuestra Señora de la Antigua.

Tras la misa, se entregará a los mayores homenajeados una placa y habrá una pequeña degustación para ellos y sus familiares.

Se trata de un acto de especial trascendencia para la asociación vecinal de La Antigua, indica su presidente, Luis Valiente, a este diario. «Para nosotros es un orgullo y un honor poder conocer sus historias, que a pesar de las dificultades, nos muestran que se puede salir con esfuerzo y trabajo», señala el dirigente vecinal. «Agradecemos a todos los mayores su gratitud y su generosidad», culmina Valiente.

