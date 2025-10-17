HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Bomberos del parque de Mérida bajan al vecino de calle Panadero por el hueco abierto por su ventana del exterior del piso para ser llevado al hospital, anoche. J. M. Romero

El angustioso traslado al hospital de Mérida del vecino de la calle Panaderos

Los bomberos debieron abrir ayer tarde-noche un hueco por el exterior de un piso, quitando una ventana, para sacar al hombre, obeso y que no podía ser transportado por los sanitarios; la operación duró más de cuatro horas

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:58

Comenta

Son cerca de las seis y media de la tarde de ayer jueves. Se produce una llamada al 112. Se pide auxilio médico en Mérida. ... Un hombre de 47 años. Normalmente vive con su madre pero está ingresada en el hospital y está solo. Se activa la ambulancia del SES. Se trata de un vecino de la calle Panaderos, en la barriada de Santa Eulalia, en la Zona Norte de Mérida. Está herido. Parece ser que ha sufrido un fuerte esguince de tobillo. Y quizás ha tenido un golpe en otra parte. El caso es que, además, no puede moverse. Se trata de una persona joven pero está obesa.

hoy El angustioso traslado al hospital de Mérida del vecino de la calle Panaderos