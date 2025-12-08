La ampliación del centro sociosanitario de Mérida recibe más fondos para su conclusión

La obra de ampliación del centro sociosanitario, situado en la carretera de Valverde de Mérida, afronta su recta final después de que la Junta de ... Extremadura haya acometido una nueva ampliación de crédito por importe de 600.000 euros para hacer frente a unos imprevistos.

El Gobierno regional puso en marcha a finales de 2022 la obra de ampliación del centro sociosanitario Adolfo Díaz Ambrona de Mérida con un presupuesto de 13,1 millones de euros y un plazo de ejecución de dos años. El concurso se adjudicó en marzo de 2023 por 11,7 millones a la empresa Ferrovial Construcción.

El proyecto de ampliación consiste en la construcción de un nuevo edificio de uso sanitario con tres unidades de trastorno mental grave y una unidad de psicogeriatría, un espacio que no incluye hospitalización, pero que contará con estancias para tratamientos, unidades de observación, videovigilancia y curas.

La propuesta de ampliación contempla disponer de más de 7.500 metros cuadrados construidos repartidos en dos plantas. La baja, de 3.500 metros cuadrados, con los servicios generales, la cocina y la zona de psicogeriatría, así como jardines y aparcamientos en el exterior; y la segunda, con algo más de 4.000 metros cuadrados, donde se ubicarán las tres nuevas unidades de salud mental.

Para levantar este edificio se eligió un espacio de 12.600 metros cuadrados situado en la zona sureste del complejo, donde antiguamente se situaba un campo de fútbol de tierra, actualmente en desuso.

El diseño plantea crear un edificio para la estancia de personas con problemas de salud mental y mayores con patologías propias de la edad, de modo que puedan desenvolver su vida habitual al tiempo que son tratadas. Para ello propone un orden en los espacios y en los recorridos, con referencias claras y recordables y áreas accesibles sin obstáculos para el paseo y los encuentros. La fachada del inmueble estará marcada por unas celosías de madera, con lo que se pretende contribuir a una imagen amable al mismo tiempo que se consigue tamizar la luz en verano. La intención es modernizar la imagen de un centro que se configuró como un poblado a las afueras de Mérida, así como ofrecer un nuevo tipo de servicio.

Circunstancias imprevistas

El contrato para la ejecución de la obra se firmó en mayo de 2023, lo que dio paso al inicio de los trabajos un mes después. Pero en noviembre del pasado año la empresa solicitó la modificación del proyecto, un trámite que ha tardado doce meses en completarse, hasta noviembre de este ejercicio. La modificación supone un incremento del gasto de 600.800 euros, lo que eleva el coste total a 12,3 millones de euros.

Según la información publicada por la Junta de Extremadura, no se había detectado en la toma de datos la existencia de instalaciones que interfieren con la ubicación del nuevo edificio. Además, el estudio geotécnico no preveía la aparición de roca durante los trabajos de excavación. También ha sido necesario adaptar la estructura al nuevo Código Estructural. Todo ello ha generado unos sobrecostes que debe asumir la Administración regional.

Los cambios en el proyecto explican también el retraso de los trabajos. La documentación que acompaña al expediente recoge que el pasado mes de abril ya se acordó ampliar dos meses el plazo de ejecución, hasta agosto de este año. Pero debido a la tramitación del expediente de modificación se decidió la suspensión o paralización temporal de las obras en julio.

Una vez aprobado el proyecto modificado se podrá continuar con las obras hasta su conclusión definitiva, lo que se espera que tendrá lugar a comienzos del próximo año.