'Agusto en Mérida' propone casi veinte obras en diferentes enclaves

'Morfeo', 'Icaurus' o 'Spartois son algunas de las 17 obras de teatro que desde esta pasada semana y hasta el próximo 20 de agosto ... pueden disfrutarse en diferentes lugares de la ciudad en el marco de 'Agusto en Mérida'. El proyecto cumple este verano 16 años tratando de sacar el teatro clásico a la calle a través de representaciones que protagoniza el alumnado de la Escuela TAPTC?.

Con 47 días de programación en once enclaves diferentes, la principal novedad de este año es la incorporación de 'Agustito en Mérida'. Este «hijo pequeño de 'Agusto en Mérida'», como así lo denominaron sus promotores durante su presentación, parte de la idea de atraer al teatro a un público más joven.

Según explicaron, se trata de un proyecto de intervención cultural que pretende llevar las artes escénicas a lugares más cerrados, de forma que el espectador pueda disfrutar de la obra en un ambiente más distendido mientras toma algo. En esta ocasión, es la Terraza del Barocco, comúnmente conocida como el Rincon de los Poetas, la que acoge entre el 2 de julio y el 20 de agosto un total de siete sesiones de un teatro que mantiene la esencia grecolatina pero que adquiere un carácter más transgresor, mezclando estilos como el cabaret o el clown. Se representarán los títulos 'Calígula, algo descabellado', 'El hombre Laureado' y 'Dioni, cronista rosa del Olimpo'. La entrada es gratuita.

Además de utilizar lugares monumentales del casco histórico, el proyecto pretende también extender las artes escénicas a los barrios de la capital. Gracias a la puesta en marcha de 'El Festival conquista espacios', se convierten en escenarios improvisados el parque del Acueducto de San Lázaro, la plaza de la Ermita de la Antigua, la plaza de Plantonal de Vera y el anfiteatro del parque Antonio Campos Hoyos. Las representaciones se extenderán hasta el 3 de agosto. Se corresponden con los mismos títulos que los que ofrece 'Agustito en Mérida'.

Teatro en el centro

En esta decimosexta edición de 'Agusto en Mérida' ya se han representado en el Templo de Diana las obras 'Morfeo', 'La Caja de Pandora', 'Icarus' y 'Electra'. En los próximos días se pondrán en escena 'Spartois', 'Hécuba' y 'Bacantes'. De igual manera, el Parador de Mérida acoge desde este lunes 'Agamenón Vengado' y '50.000 pesetas', además de 'Orestes, sé fuerte', que ha tenido que ser trasladada a este rincón por el mal estado que presenta la fachada de la Asamblea de Extremadura, lugar inicialmente fijado para su representación.

Mientras que el Pórtico del Foro será el escenario de 'One day we will be statues', la Plaza de Pontezuelas se convertirá en el lugar donde cobran vida los personajes de 'Quimera' y 'Lysístrata'. Finalmente, el Teatro María Luisa albergará la representación de 'Clitemnestra en la balanza'.

Las entradas tienen un coste de 6 euros. La directora de 'Agusto en Mérida', Raquel Bazo, adelantó que el importe se destinará a sufragar los gastos derivados de la puesta en escena. No obstante, en la mayoría de casos es posible ver las obras desde fuera de las gradas, ya que se trata de espacios abiertos,

En esta edición de 'Agusto en Mérida' participan como invitados la escuela de teatro Skene, de Badajoz, y el Grupo Párodos, del instituto Siberia Extremeña. Igualmente, se incorporan las compañías La cantera flamenca, IIDance y 420 People, así como el instituto Santa Eulalia en el marco del proyecto europeo 'Dancing History'. El programa también cuenta con la colaboración del Campo de Voluntariado 'Festival de Mérida', del Instituto de la Juventud de Extremadura. Más de cien participantes a partir de los 7 años se darán cita este verano para convertir en escenario todos los rincones de la ciudad y trascender el Teatro Romano.