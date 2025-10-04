Abierto el plazo de presentación de propuestas para los premios 'Turuta de Oro' del Carnaval Romano

El Ayuntamiento abre el plazo para la presentación de propuestas merecedoras de los premios 'Turuta de Oro' del Carnaval Romano emeritense. Será ... posteriormente el Gobierno local quien valore y conceda los galardones una vez analice las opciones. Las agrupaciones carnavaleras o personas particulares puedan presentar esas propuestas.

La gala de la Turuta de Oro tendrá como escenario el Teatro María Luisa el 22 de noviembre. Ese ha sido uno de los asuntos abordados esta semana por el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, con representantes de las agrupaciones carnavaleras de cara a establecer la hoja de ruta para el Carnaval Romano 2026.

En la reunión, se expusieron a los participantes las bases que regirán el Concurso de Agrupaciones que se celebrará en el Teatro María Luisa. Estas bases se publicarán en breve con el objetivo de proceder a la apertura del plazo de inscripción al concurso, señala la Delegación de Festejos.

Osuna y Aragoneses transmitieron que se está trabajando desde el Ayuntamiento para introducir alguna mejoras en la programación del Carnaval Romano e invitaron a los grupos carnavaleros a aportar ideas. El Carnaval del próximo año se extiende, en sus principales fechas, del jueves 12 al miércoles 18 de febrero.