Abierto el plazo para las inscripciones en la Escuela del Carnaval Romano de Mérida

La Delegación de Festejos del Consistorio abre el plazo de inscripción para la Escuela de Carnaval Romano. Pretende formar a músicos que puedan formar ... parte de las distintas agrupaciones del Carnaval emeritense.

De forma concreta, busca dar servicio a las agrupaciones que tienen la necesidad de encontrar músicos tanto para la calle como para el concurso, sobre todo guitarristas y percusionistas, «dando respuesta a la demanda de carnavaleros», explica la responsable de Festejos, Ana Aragoneses.

Para participar, no hay límite de edad y los interesados pueden rellenar, antes de este viernes, un formulario de inscripción que se puede encontrar en la web del Ayuntamiento. Las clases se impartirán en la escuela de música de Pilar Vizcaíno.

Serán los lunes de 19.30 a 20.30 horas para guitarra inicial y de 20.30 a 21.30 horas para guitarra adulto; los jueves, de 19.30 a 20.30 para guitarra nivel medio y los viernes, a las 19.30 horas para percusión.

Las personas interesadas pueden inscribirse en una especialidad o dos. La forma de pago este curso será de pago único al comienzo de las clases de 80 euros por alumno y especialidad.

Dentro de ese pago también se incluirán los talleres que se realizarán este año con diferentes personalidades del mundillo del Carnaval romano.