Álvaro Soto Madrid Jueves, 22 de diciembre 2022, 10:29 | Actualizado 16:15h.

A la suerte, tan caprichosa, a veces se la atrae cuando menos caso se le hace. Eso ha ocurrido este jueves en Puigcerdá, donde el 04074, segundo premio de la Lotería de Navidad, dejó muchos millones de euros. El responsable de la administración 1 de esta localidad gerundense, Luis Gil, estaba exultante. «Es la primera vez que damos un premio de la Lotería de Navidad», se felicitaba el administrador, que a la hora del sorteo estaba en su casa, y no en la oficina, como parte de un ritual personal que, por lo menos en esta ocasión, se ha demostrado exitoso. «Es un día que hago ver como que no trabajo, para no tener muchas esperanzas de que toca. Pienso 'si me despreocupo, a lo mejor toca', y mira, se ha dado el caso», explicaba Gil.

Dos provincias, Gerona y Vizcaya, y cuatro localidades, Puigcerdá y Olot, del lado catalán, y Bilbao y Munguía, por parte de los vascos, se repartieron íntegra y equitativamente el segundo premio, premiado con 125.000 euros al décimo. Haciendo honor a su nombre, el segundo premio fue el segundo premio grande en salir, tras un quinto que acababa de cantarse, y lo hizo a las 10.26, cuando los más impacientes se preguntaban si todas las bolitas estaban en el bombo. Pero lo estaban, y gracias a ello, la emoción se desbordó también en Vizcaya.

En Bilbao, los décimos premiados se dispensaron en la administración 41 de la calle Ledesma, aunque las loteras contaban este jueves por la mañana que había costado «muchísimo venderlo» porque era un número «feo». Así, unas horas antes del sorteo, el miércoles por la tarde, el número seguía colgado en la ventanilla. Finalmente, se despacharon «la mayoría de los décimos», pero algunos «se han devuelto», de manera que Hacienda también se va a quedar con un buen pellizco del premio.

En concreto, la oficina vendió 148 décimos, con los que ha repartido 18,5 millones de euros. «Pero esta mañana (por ayer) estábamos seguras de que íbamos a dar algo», destacaba Maribel Pecharromán, una de las trabajadoras de la oficina, que preparaba una gran fiesta, ya que la administración se encuentra ubicada en pleno centro de la capital vizcaína, una zona repleta de bares, donde pronto estalló una gran celebración. En la calle Ledesma recordaban ayer que en el Sorteo de Navidad de 2018 se dispensaron 16 series del Gordo, casi 97 millones de euros.

También se vendieron en ventanilla y en un bar, el Uri, las 40 series (400 décimos) que se dispensaron en Munguía. Allí, la lotera de la calle Lauaxeta-Olarkegi, número 7, tenía el local lleno de gente festejando su buena ventura. «Aunque siempre se quiere más, esto es la bomba», expresaban las administradoras. «Cada año jugamos un número diferente y este año... ¡Ha tocado!», se alegraba el dueño del Uri.

A Olot llegaron otros 50 millones de euros muy repartidos porque una buena parte de los décimos premiados se despacharon en la ventanilla de la administración 1. Pero el número también dejó un halo de misterio porque una empresa o asociación compró también billetes. Pero Alfredo Alfaro, el lotero, no quiso dar más detalles: «Si ellos quieren ya lo dirán». En la localidad gerundense se traza un curioso paralelismo con la administración 41 de Bilbao. Aquí también se vendió el Gordo de 2018.

