El Gordo, en Olivenza: «Todavía no me lo creo», dicen los responsables de la administración

Viernes, 22 de diciembre 2023

En la administración número 1 de Olivenza, situada en la calle Moreno Nieto, sus responsables no han dejado de recibir enhorabuenas durante toda la mañana porque han entregado el primer premio. En este despacho de lotería, se ha vendido a través de la máquina un décimo del 88008. Sus responsables sospechas que han ido a parar a gente del pueblo, piensa Mari Carmen Silva. Ella cree que la gente de fuera suele coger el billete en ventanilla para llevarse de recuerdo algo donde ponga el nombre del pueblo, mientras los del pueblo suelen llevarse de máquina, como el que ha resultado premiado.

Esta administración se llama 'Mari Carmen' ya que su madre, Mari Carmen García Cordero, fue quien la regentaba y donde ella trabajó antes de hacerse con el negocio, por lo que son muchas décadas vendiendo boletos. Ahora la lleva la hija junto a su marido, Fernando Macías, que fue quien se enteró del primer premio.

Estaba escuchando de fondo el sorteo en la administración cuando le han llamado desde una radio. Ha confirmado que habían vendido un boleto con la delegación y al cabo de un rato ha comenzado a recibir felicitaciones. «Todavía no me lo creo», ha manifestado a HOY, «ya que se ha tratado de un número raro y encima ha salido al final del sorteo. Mi mujer venía del médico de Badajoz y no se lo creía».

Este es el primer premio que reparten en el sorteo extraordinario de Navidad. Sí han dado el primer premio de la Lotería Nacional y una Primitiva, ambos cuando los premios aún eran en pesetas. En La Primitiva fueron 104 millones y en la Lotería, 10. Uno de los ganadores tuvo un detalle con Mari Carmen, a quien regaló unos pendientes de oro.

De momento no saben quién es el agraciado, pero sospechan que lo descubrirán en los próximos días.

