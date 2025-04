Un décimo del segundo y dos de los quintos salpican de suerte Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 22 de diciembre 2023, 21:58 Comenta Compartir

Un año más la Lotería de Navidad ha pasado sin dar grandes alegrías a Badajoz, aunque al menos tres 'pellizquitos' salpicaron de cava la capital pacense.

En total Badajoz ha sumado 137.000 euros gracias a tres décimos vendidos por máquina en tres administraciones distintas, uno del segundo premio en el centro y dos décimos de dos quintos distintos en Antonio Domínguez y Valdepasillas. En total en la provincia este sorteo dejó 3,2 millones.

La mayor alegría en la capital pacense la dio José Miguel Guijarro, lotero de la administración La Paloma, en la calle Guardia Civil. Este pacense vendió un décimo suelto, por máquina, del 58303. El agraciado recibirá 125.000 euros por corresponder al segundo premio.

Guijarro cree que ha podido ser alguien que le ha regalado este número a otro, ya que vendió el número con un décimo sorpresa, una iniciativa novedosa en la que un cliente puede llevarse una participación sin ver el número. Lo abre cuando termina el sorteo para comprobar si ha tenido suerte.

«Tengo dos amigos que se llevaron este tipo de décimo, lo mismo se lo han llevado ellos», deseaba ayer este lotero pacense, que se quedó la administración cuando se jubiló su madre. La Paloma lleva 41 años en la calle Guardia Civil y en 2022 ya dio parte de un cuarto premio.

«La Navidad, si no das premio, es un poco triste. No sabes lo que es que la gente te pregunte. Ahora llevamos dos años buenos, pero hemos tenido rachas de no dar ni el reintegro», reconocía ayer José Miguel.

La Paloma, además, ha estado a punto de tener décimos del Gordo por una relación familia muy especial. Ayer una de las protagonistas del sorteo a nivel nacional fue Rocío Arias. Esta madrileña solo lleva tres meses trabajando como lotera, se quedó con el puesto de su marido, que murió en septiembre debido a un tumor cerebral, y esta administración, la 205 de Madrid, ha sido la que más décimos del 88008 ha vendido en la capital. Ayer, muy emocionada, decía que había sido Jorge el que había movido hilos en el cielo para mandarle el premio. Esta bonita historia de amor tiene fondo extremeño porque el fallecido era de Badajoz.

Jorge Gutiérrez Merelles nació en Badajoz, pero llevaba años afincado en Madrid, donde tenía su administración en el Barrio del Pilar. Este lotero, además, tenía relación con la administración La Paloma porque José Miguel Guijarro Merelle era primo del fallecido.

José Miguel, tras celebrar ayer los 125.000 euros que dio en su administración, habló con Rocío por teléfono para felicitarla por ser una de las agraciadas del sorteo. «Incluso hemos intercambiado lotería, solemos hacerlo todos los años, pero no ha venido el 88008 a Badajoz. Pero me alegro mucho por ella después de los que ha pasado», explicó el primo del fallecido.

La primera alegría

La primera alegría de ayer en Badajoz la dio una pequeña administración escondida en las callejuelas de la barriada de Antonio Domínguez que vendió un décimo de máquina del 88979 (quinto premio). En la calle La Jara lleva 12 años al frente de la administración Juan Francisco Flores que, además de loterías, tiene una tienda con dulces y chucherías.

Este tendero, que conoce a todos sus clientes por el nombre, estaba ayer feliz por dar su primer premio en la Lotería de Navidad y lo celebró con cada vecino que entraba. Los invitó a anís, una tradición que repite siempre en estas fechas.

No se sabe quién compró este décimo premiado con 6.000 euros en Antonio Domínguez, pero seguro que se trata de un residente de la zona. «Aquí no se llega de paso, es un vecino seguro y me alegro mucho». «Ese es el sueño de cualquier lotero, dar un premio en Navidad y que esté repartido entre los vecinos».

Una hora después otro décimo solitario de un quinto, en ese caso del 57421, hizo que se estrenase como lotero David González. Este pacense de 34 años se quedó con la administración del número 24 de Godofredo Ortega y Muñoz el pasado mes de mayo «para tener un trabajo».

«El primer año y me puedo dar con un canto en los dientes», reconoció ayer David, que espera que este pellizco sirva para dar a conocer su negocio. «El primer año y aún hay mucha gente que no sabe que estamos aquí».

Este joven también reivindicó los números de máquina que «también tocan, no tiene que ser todo décimo».

Ampliar El décimo sorpresa, una novedad que puede dar algún susto El mejor premio que sumó ayer Badajoz fueron 125.000 euros. Fue un décimo del segundo que se vendió en la administración La Paloma, en la calle Guardia Civil. Este número se vendió de una forma novedosa, a través de un décimo sorpresa. Es decir, el que lo compra se lleva el resguardo en una funda en la que no ve el número. La idea es abrirlo después del sorteo y sorprenderse si ha sido premiado. José Miguel Guijarro, responsable de La Paloma, vio esta iniciativa en una administración de Málaga, le gustó y la importó a Badajoz. Cree que el segundo premio se ha vendido en este formato, por lo que ayer un agraciado abrió la funda, sacó el resguardo y comprobó que había ganado 125.000 euros. En la funda del décimo sorpresa hay unas instrucciones. La primera es esperar hasta después del sorteo para desvelar el número. «En caso de que sea usted millonario, eso que siente subir desde la boca del estómago es solo la falta de aire. Grite, llore y abrace al primero que pase», recomiendan las instrucciones.