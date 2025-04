'El abuelo Mayorga' de Plasencia se estrena a lo grande en el sorteo de Navidad

Ana B. Hernández Viernes, 22 de diciembre 2023, 19:20 Comenta Compartir

La Lotería de Navidad se había resistido hasta ahora a Pilar Sánchez Santos, pero en este 22 de diciembre no solo ha podido quitarse la espinita, sino hacerlo por todo lo alto. Porque la administración 'El abuelo Mayorga', la número 2 de Plasencia, se ha estrenado en el sorteo de Navidad a lo grande.

«Hemos dado el Gordo», declaraba en la mañana de ayer Pilar Sánchez a todo el que entraba en su despacho situado en la avenida de La Salle. A familiares a los que ya les había llegado la buena noticia, a amigos que se pasaban por la administración para saludar y a clientes que entraban a comprobar si habían tenido suerte en el sorteo recién acabado en unos casos y a comprar décimos para probar fortuna con el próximo del Niño en otros.

«Es que este sorteo del 22 de diciembre se nos resistía, no habíamos logrado nunca dar un premio hasta ahora y, claro, poder hacerlo como lo hemos hecho, con un décimo del Gordo, es increíble». Pilar Sánchez no podía ocultar ayer de ninguna manera su alegría. «Estoy más que contenta, estoy emocionada de verdad, porque es un premio muy importante».

Porque con él, además, no solo se resarce de la mala suerte tenida hasta ahora en la Lotería de Navidad, sino también de la que rondó el despacho hace algo más de un año, cuando parecía que la fortuna había sonreído a la ciudad en el sorteo del Gordo Extra de Lotería Nacional del Día de la Hispanidad.

Un número precioso

Se anunció entonces que el número agraciado, el 16076, había sido vendido en Plasencia, en la administración número 2 de la avenida de La Salle. Pero resultó que no había sido así. «Tenía diez décimos, cada uno de ellos premiado con 130.000 euros, pero los he devuelto todos, no se vendió ninguno», reconocía entonces Pilar Sánchez Santos. «Me ha dado una rabia tremenda, he pasado un fin de semana fatal, porque el número estuvo aquí pero nadie lo compró», detalló.

Desde su punto de vista, explicó también entonces, «no porque el número fuera bonito o feo, sino porque cuando se trata de un sorteo extraordinario del sábado, como ha sido el caso, la venta desciende porque cada décimo, frente a los seis euros de los sorteos de los sábados, cuesta 15 y esto hace que mucha gente opte por no comprar».

En el sorteo de este 22 de diciembre la esperanza y la ilusión con las que comenzó a verlo se fueron disipando a medida que transcurría «y comprobaba que no daba ningún premio». Hasta que llegó el Gordo. «La verdad es que cuando vi el número no me gustó, el 88008 no me pareció un número bonito; pero cuando desde la delegación me llamaron para decirme que había vendido un décimo de ese número a través de la web, todo cambió claro, me pareció precioso».