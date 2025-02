250.000 euros del segundo premio para cuatro hermanos de Torrejoncillo y Valdencín

Antonio J. Armero Cáceres Jueves, 22 de diciembre 2022, 12:23 | Actualizado 15:30h. Comenta Compartir

«Estoy llorando de alegría». Le sale de dentro la felicidad a Jesús María Martín Sánchez, que ha ganado 250.000 euros a repartir con tres hermanos. Todos viven entre Valdencín y Torrejoncillo (entre Cáceres y Plasencia, la primera población está a unos cinco kilómetros de la segunda y depende administrativamente de ella). Porque entre los cuatro hermanos jugaban dos décimos del 04074, agraciado con el segundo premio en el sorteo extraordinario de Navidad. «Lo que haré con el dinero será tapar agujeros, aunque también me compraré una moto, que la que tengo tiene ya veinte años, y ayudaré a un hijo con la boda, que se casa el año que viene», cuenta el hombre solo un rato después de enterarse de la noticia.

«Yo estaba en el bar viendo el sorteo, pero no reparé en que ese número fuera el que yo llevaba con mis hermanos -relata el hombre-. Me enteré porque me llamó un hijo que está en Mallorca, que con esto de las redes sociales y demás, se entera antes de todo. Él fue el que me lo dijo».

Esos dos décimos que tanta alegría le han dado los compró en Bilbao otra hermana que vive allí (en total son cinco hermanos) y que a su vez se quedó con tres (uno para ella, otro para un hijo y otro para otro familiar). «Somos una familia humilde, trabajadora, esto nos viene fenomenal», dice Jesús, que tiene 60 años y trabajó toda su vida en la construcción pero se tuvo que prejubilar antes de lo que le hubiera gustado tras sufrir un infarto. Tiene dos hijos, lo mismo que su hermano José Pedro, trabajador del campo. Las otras dos personas con las que compartirá el premio son sus hermanas Azucena (57 años, dos hijos, trabajadora de una residencia de mayores en Coria) y CrIstina (55 años, tres hijas, trabaja principalmente en el campo).

Todos ellos han recibido esta mañana una alegría inesperada que llevó el jolgorio al bar La Abadía de Valdencín, donde poco después de que el segundo premio fuera cantado, empezó a correr el champán. «Lo hemos comprado en un comercio aquí al lado, para celebrarlo», contaba emocionado este mediodía Jesús, una de las pocas caras felices que el sorteo de 'El Gordo' ha dejado este año en Extremadura.

Temas

Lotería de Navidad 2020