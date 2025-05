El viejo buque de guerra americano que enfrenta a China y Filipinas

Zigor Aldama Miércoles, 17 de julio 2024, 11:08 | Actualizado 11:42h. Comenta Compartir

El Mar de la China Meridional se ha convertido en uno de los puntos más 'calientes' del planeta, porque es el lugar en el que Pekín se disputa la soberanía con media docena de países del sudeste asiático. Filipinas es el que más batalla está planteando en los últimos tiempos, con enfrentamientos cada vez más habituales entre su guardia costera y la china. En algunos se han producido heridos, e incluso dos barcos fueron dañados en un brutal choque el pasado 17 de junio.

Estados Unidos ha intervenido para exigir a China que cese en su hostigamiento, y hay quienes consideran que el Partido Comunista está poniendo a prueba la paciencia de Washington para descubrir dónde están sus líneas rojas. «Está en riesgo la viabilidad del orden internacional en el Mar del Sur de China», afirma Foreign Policy.

En el centro de esta creciente tensión está un viejo buque de guerra estadounidense. Es el USS Harnett County, que se convirtió en el BRP Sierra Madre cuando entró en servicio con la Marina de Filipinas en 1976, y que lleva encallado un cuarto de siglo en un arrecife cuya soberanía reclaman Pekín y Manila. En su roñoso interior, un destacamento militar ondea la bandera de la excolonia española. Pero podría ser por poco tiempo.

El USS Harnett County en sus buenos tiempos.

Por eso, hoy nos acercamos a la historia de este peculiar buque.

Estos son los tres temas que abordaremos.

El roñoso buque americano que enfrenta a China y Filipinas.

Una bala devuelve la presidencia de Estados Unidos a Trump.

La boda más opulenta, en el país con más pobres.

Newsletter

Las aguas más calientes El roñoso buque americano que enfrenta a China y Filipinas

Hace justo 25 años, Filipinas decidió encallar un viejo buque de desembarco de tanques en un paradisíaco arrecife del Mar de China Meridional. El BRP Sierra Madre, construido en Estados Unidos en 1944, quedó así inmóvil en el banco de arena Ayungin, parte de las islas Spratly, situadas dentro de las 200 millas náuticas que delimitan la zona económica exclusiva del país. Y los filipinos se encargaron de que nunca pudiese desencallar por sus propios medios, porque el barco se iba a convertir en un puesto militar de la Marina. Y así sigue.

El Sierra Madre es un esqueleto herrumbroso especialmente relevante para Manila, porque es el único punto de su territorio que planta cara a China en aguas que ambos países se disputan. Y, en los últimos tiempos, se ha convertido en un elemento de confrontación creciente, porque los buques guardacostas chinos han tratado de evitar que sus homólogos filipinos lleven suministros a los hombres que residen en su interior.

Ceremonia de izado de bandera a bordo del roñoso barco. Reuters

Los ataques contra estos barcos de aprovisionamiento han ido ganando intensidad. La mayoría se producen con cañones de agua, pero también ha habido intentos de abordaje con otras armas. Aunque la sangre no ha llegado aún al mar, Filipinas denuncia que las agresiones de China atentan contra la legalidad internacional y que Pekín trató incluso de impedir el pasado día 7 una operación de evacuación médica desde el Sierra Madre. Son roces que trascienden lo diplomático y que han puesto fin al intento del expresidente Rodrigo Duterte de acercarse al gigante asiático.

Por su parte, China busca excusas peregrinas para arremeter contra el Sierra Madre. La última, la semana pasada, es que contamina el entorno. «Ha dañado seriamente la diversidad, estabilidad y sostenibilidad del arrecife de coral en el que está varado», han dicho oficialmente. Sin ruborizarse, porque China es la potencia que está creando islas artificiales en la región, con aeródromos y todo, para afianzar sus reclamaciones de soberanía y prepararse para un posible conflicto bélico.

Dice China que el Sierra Madre contamina. Sus islas artificiales, no. Reuters

Los líderes comunistas siempre inciden en que su país no tiene ansias imperialistas, en que no tratan de invadir ni imponer su modelo en ningún lugar más allá de sus fronteras. Sin embargo, reclaman para sí aguas que están a más de mil kilómetros de la costa china más cercana. Es un juego geopolítico que esconde también el interés por la explotación de ricos caladeros de pesca y posibles reservas de hidrocarburos. Cuánto durará el Sierra Madre en su ubicación actual es un misterio al que habrá que prestar atención.

Intento de asesinato Una bala devuelve la presidencia de Estados Unidos a Trump

Donald Trump está más cerca que nunca de regresar a la Casa Blanca. Siempre es arriesgado dejar por escrito este tipo de vaticinios, y más si -como es mi caso- has fallado miserablemente en otras ocasiones. Incluida la primera victoria de Trump. Pero el roce de una bala en la oreja le ha dado el impulso que le faltaba para afianzar la ventaja que ya le otorgó la desastrosa imagen de Joe Biden durante el debate que enfrentó a ambos candidatos.

Porque si algo le gusta a un importante segmento de la población estadounidense es la fuerza y el coraje. Y de ellas ha dado prueba Trump durante su intento de asesinato. Sobre todo si se compara con la manifiesta debilidad de su rival. Rodeado por miembros del Servicio Secreto, Trump estaba preocupado por dos cosas: por recoger sus zapatos y dejar una imagen icónica con el puño en alto. Consiguió ambas. Y lo aliño con un grito: 'Fight!' (Lucha).

Trump con un rasguño en la oreja. AFP

No dudo que muchos en las filas demócratas se lamentan en silencio de la mala puntería del asesino, pero la reacción política ha sido una unánime llamada a la calma. Tan necesaria como ilusoria. Quedan poco más de tres meses para las elecciones y con Trump el rifirrafe está asegurado. La polarización social es un hecho desde que se presentó al primer mandato, y el intento de acabar con su vida convencerá a muchos indecisos para darle su apoyo. Ahora sí que sí.

No es de extrañar que abunden las teorías conspiranoicas y de falsa bandera, porque el mundo se ha instalado en la desconfianza. En cualquier caso, es evidente que los demócratas ya no tienen margen de maniobra. Incluso en un hipotético escenario en el que Biden decidiese dar un paso a un lado, no existe una figura que pueda hacerlo mejor. Se habla de la vicepresidenta Kamala Harris, pero los analistas coinciden en que el país no está preparado para darle el timón a una mujer negra. Hay también algún gobernador carismático, pero no hay tiempo para crear un proyecto capaz de hacerle frente a Trump. Ni siquiera uno que sea lo suficientemente sólido para atraer el voto del miedo y del odio al expresidente.

Así que difícil será que Trump no vuelva a dirigir de nuevo Estados Unidos, con imprevisibles consecuencias para todo el mundo. Y esta vez sí: ojalá me equivoque de nuevo y un inesperado giro de guion -que no es descartable en medio de esta locura- le dé la vuelta a la tortilla.

Se casa un Ambani La boda más opulenta, en el país con más pobres

No hay nada mejor que ver la deliciosa película de Mira Nair 'La boda del monzón' para entender el enorme valor que las bodas tienen aún en India. Pero no todas invitan a celebridades de la talla de Kim Kardashian, Tony Blair o Bill Gates, ni reciben la atención de la BBC o el New York Times. El pasado viernes, la unión entre Anant Ambani y Radhika Merchant sí lo hizo, y se convirtió en la boda del siglo en el país con más gente viviendo por debajo del umbral de la extrema pobreza: unos 34 millones.

Vogue ha tenido la exclusiva de la boda. Vogue

Se han casado dos hijos de papá: uno de los herederos del imperio empresarial que ha levantado Mukesh Ambani, el hombre más rico del país, y la hija del máximo directivo de la farmacéutica Encore Healthcare, Viren Merchant. Y, cómo no, lo han hecho por todo lo alto, en una ceremonia que solo se puede describir como pornografía de la opulencia: diferentes fuentes estiman que los eventos previos -con conciertos de Rihanna o Katy Perry- y la boda en sí han costado más de 600 millones de dólares. Equivale a la renta anual de 250.000 indios.

Pocos acontecimientos dejan más en evidencia la creciente desigualdad social en el mundo. Y, a diferencia de lo que se hace en los países más desarrollados, donde la ostentación excesiva está cada vez peor vista, en los países en vías de desarrollo un puñado de agraciados cuyo único mérito ha sido nacer en el seno de una familia de éxito no tiene inconveniente en restregar su fortuna por la cara del resto, que se queda embobado con el espectáculo. Porque el objetivo no es acabar con ese injusto sistema sino lograr ascender en su seno. Las castas perduran, aunque ahora se denominen con apellidos.

Es todo por hoy. Espero haberte explicado bien algo de lo que está ocurriendo ahí fuera. Si estás apuntado, recibirás esta newsletter todos los miércoles en tu correo electrónico. Y, si te gusta, será de mucha ayuda que la compartas y la recomiendes a tus amigos.