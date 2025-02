El centroizquierda griego se renueva para «volver a ser protagonista»

darío menor Roma Sábado, 11 de diciembre 2021, 17:48 | Actualizado 18:07h. Comenta Compartir

El centroizquierda griego se renueva. Movimiento por el Cambio (Kinal), el partido nacido en 2017 de la unión de los históricos socialistas del Pasok con otras fuerzas menores progresistas, celebra este domingo la segunda vuelta de sus elecciones primaras tras el inesperado fallecimiento el pasado mes de octubre de su anterior presidenta, Fofi Yenimatá. Salvo sorpresa, se espera que el ganador sea Nikos Andrulakis, parlamentario de 42 años y que ya fue el más votado en la primera ronda. Ingeniero nacido en Creta y considerado de posiciones moderadas, Andrulakis encarna la renovación frente a su rival, el veterano Yorgos Papandreu, hijo del fundador del Pasok y que dimitió en 2012 como primer ministro debido a la severa crisis financiera que entonces comenzó a sacudir al país heleno.

Los sondeos vaticinan que Andrulakis lograría hasta 16 puntos de margen sobre Papandreu, una diferencia que podría incluso ampliarse después de que el candidato que quedó en tercer lugar en la primera vuelta de las primeras, Andreas Loverdos, anunciara que votará por el aspirante más joven en este segundo turno. Para los militantes del centroizquierda, Andrulakis, que no participó en los gobiernos que colocaron a Grecia al borde del precipicio, parece la mejor opción si se quiere romper con la imagen del pasado y con los escándalos de corrupción que sacudieron al Pasok. El favorito insistió esta semana precisamente en que representa el cambio para que el centroizquierda «vuelva a ser protagonista» en la política griega. Se ofreció así como alternativa tanto frente a Nueva Democracia, el partido conservador que ganó las elecciones de 2019 y al que pertenece el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, como a Syriza, la coalición izquierdista del exprimer ministro Alexis Tsipras, actual líder de la oposición.

Para los analistas helenos es a éste último a quien más preocupa que sea Andrulakis el que finalmente se haga con las riendas de Kinal. Syriza basó su crecimiento en hacerse con muchos de los antiguos votantes del Pasok, que dieron la espalda a los socialistas por considerarles corresponsables de la profunda crisis económica que sufrió el país en la anterior década y de la que todavía no ha conseguido recuperarse del todo. Más joven además que Tsipras, Andrulakis aspira a convencer a los progresistas para que regresen al centroizquierda y se olviden de Syriza, con la que muchos helenos se sintieron defraudados durante el anterior Gobierno.

Ya sea Andrulakis o Papandreu quien gane las primarias, al próximo líder de Kinal no parece que le resultará muy complicado superar el resultado de las elecciones generales de hace dos años, cuando se quedó en un pobre 8,1%. Pese a sus malas perspectivas, Papandreu no se resigna y aseguró en una reciente entrevista con el 'Corriere della Sera' que durante su período en el poder tuvo que tomar «decisiones muy difíciles» debido a la crisis financiera. «Ahora la gente ha entendido que eran adecuadas y todos los gobiernos después han seguido el mismo camino. Los griegos han entendido que no era culpa del Pasok».