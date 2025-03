Yabalia, la zona cero de la guerra en la Franja

Israel se retiró de Yabalia después de tres semanas de invasión en los que se han registrado «los combates más violentos» de los ochos meses ... de guerra, según los medios nacionales. Es la segunda gran operación militar contra el mayor de los ocho campos de refugiados de la Franja, donde vivían más de 100.000 personas, y lo que han encontrado los civiles a su regreso es la devastación absoluta. Según el ejército, que impide la entrada de prensa extranjera y ha matado a un centenar de periodistas y trabajadores de medios en Gaza, durante la operación han destruido doce kilómetros de túneles, asesinado a entre trescientos y quinientos milicianos y, encontrado los restos de siete rehenes.

En noviembre las Fuerzas de Defensa lanzaron un asalto contra Yabalia que duró más de un mes y al retirarse dieron por anulada la amenaza de Hamás. Los islamistas no tardaron en reagruparse y, tras las segundas operaciones en el hospital de Al Shifa y Zeitun, Israel tuvo que volver también a este campo del norte de la Franja que es uno de los bastiones históricos de la resistencia a la ocupación.

Anas Al Sharif es uno de los pocos periodistas que quedan en Yabalia y durante toda la jornada realizó conexiones con Al Jazeera para mostrar la devastación. «Aquí estoy entre las ruinas de nuestro hogar destruido y nuestro campamento destrozado, donde nuestras vidas y recuerdos se han convertido en escombros. Aquí nací, aquí viví y aquí permaneceremos», declaró un reportero a quien Israel ha amenazado varias veces, pero que sigue realizando su trabajo cada día desde el 7 de octubre. No será sencillo seguir allí porque la destrucción «es como la que deja una bomba nuclear», según uno de los vecinos que no pudo contener el llanto al ver lo que quedaba de su vivienda.

Historia de lucha

El castigo ha sido enorme, pero los militares saben que no pueden garantizar que suponga el final de Hamás porque el apoyo al movimiento islamista aquí es muy grande. Los israelíes siempre han tenido especial respeto por este campo. Cuando ocuparon la Franja en 1967 y se encontraron con la oposición armada de los fedayines, a Yabalia le bautizaron como 'Vietnam Camp' y se convirtió en una zona a la que las patrullas no podían entrar debido al nivel de los hostigamientos.

Los eternos toques de queda y las detenciones en masa no sirvieron para ablandar a unos palestinos que en 1987 protagonizaron en este campo el estallido de la Primera Intifada. Cuatro años después, cuando Hamás decidió formar un brazo armado, eligió como líder de las brigadas Ezzedin Al Qassam a Imad Aqel, un joven de Yabalia, y la primera aparición pública de sus milicianos ocurrió en las calles del campo. Aquí también nació y trabajó Ibrahim Al Makadmeh, uno de los fundadores de Hamás, asesinado por Israel en 2003.

La operación en Yabalia ha permitido a los israelíes recuperar los cuerpos de siete rehenes y fuentes militares han señalado a 'The Jerusalem Post' que más de la mitad de los aproximadamente 130 rehenes que podrían quedar en manos de grupos palestinos estarían muertos.

Israel no cierra la puerta al acuerdo para un nuevo alto el fuego y envió a los mediadores una nueva propuesta. La respuesta de Hamás fue inmediata y los islamistas reiteraron que no aceptarán un pacto que no suponga el final de la guerra, algo a lo que Benjamín Netanyahu se niega.

«No aceptamos ser parte de esta política de continuar las negociaciones a la luz de la agresión, el asedio, el hambre y el genocidio de nuestro pueblo», apunta el comunicado de los islamistas que, a diferencia de otras ofensivas, se mantienen firmes en su exigencia al enemigo. «Si la ocupación detiene su guerra y agresión contra nuestro pueblo en Gaza, estamos dispuestos a alcanzar un acuerdo completo que incluya un acuerdo de intercambio», dijo Hamás sobre la posibilidad de sellar una nueva tregua que ahora mismo se presenta tan necesaria desde el punto de vista humanitario como imposible por las posturas inflexibles de la milicia palestina e Israel.