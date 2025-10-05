HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos militares participan en una patrulla de reconocimiento en Cisjordania. AFP

Trump promete una tregua en Gaza «inmediatamente» después de que Israel inicie un primer repliegue militar

Las delegaciones hebrea e islamista negociarán desde el lunes la liberación de los rehenes bajo la advertencia de Netanyahu de que no avanzará en el proceso si no son entregados todos los cautivos

M. Pérez

Domingo, 5 de octubre 2025, 15:12

Comenta

Los negociadores israelíes, palestinos y estadounidenses ya están en El Cairo o llegarán en las próximas horas bajo la enorme presión de lograr que éste ... sea el último fin de semana de guerra en Gaza. Tras los prolegómenos dominicales y el intercambio de los primeros mensajes, la reunión entre los equipos del Estado hebreo y de Hamás se celebrará este lunes en un balneario cercano a la capital y con el Ministerio de Exteriores egipcio como anfitrión. Cara a cara se encontrarán el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, brazo derecho de Netanyahu, y Khalil al-Hayya, el líder islamista a quien Israel intentó asesinar hace menos de tres semanas en Catar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  3. 3 Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
  4. 4 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  5. 5 Dos afortunados en el sorteo de La Primitiva se llevan más de 639.000 euros este sábado
  6. 6 Grandes retenciones en la Ex-101 para acceder a la Feria de Zafra
  7. 7

    «Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»
  8. 8 Guardiola despide a Fernández Vara con una foto con él aún de presidente
  9. 9 Las cariñosas palabras de Irene de Miguel: «no fui capaz de escribirte que ojalá creyera para rezar mucho por ti»
  10. 10 «Soy Guillermo%u2026»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Trump promete una tregua en Gaza «inmediatamente» después de que Israel inicie un primer repliegue militar

Trump promete una tregua en Gaza «inmediatamente» después de que Israel inicie un primer repliegue militar