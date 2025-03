Tel Aviv cree que EE UU intentará forzarle a fijar pausas humanitarias

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dejó este lunes Turquía con la petición del presidente Erdogan de que actúe como mediador para detener la ... guerra en Gaza y prometiendo que en breve entrará más ayuda humanitaria en la Franja. Blinken calculó que sería necesario el ingreso de 600 camiones diarios desde Rafah para satisfacer las «urgentes» necesidades de la población refugiada.

Esta tragedia fue una de las razones que anoche llevo al presidente Joe Biden a celebrar una conferencia telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la que no trataron la posibilidad de un alto el fuego -porque la Casa Blanca coincide con el líder del Likud en que favorecería la reconstrucción de Hamás-, pero sí una operación humanitaria. El jefe del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, informó a los periodistas que Biden insistió en la necesidad de establecer «pausas temporales localizadas» para facilitar el trasiego de la ayuda, aunque admitió que «nos consideramos al principio de esta conversación, no al final de ella»,. Kirby agregó que Biden también trasladó a Netanyahu la conveniencia de «responsabilizar a los colonos extremistas» de las agresiones perpetradas contra los palestinos en Cisjordania.

Detrás de la diplomacia, según informó el 'Times of Israel' recogiendo las noticias del Canal 12, se esconde sin embargo un trasfondo más decidido. El Gobierno de Netanyahu se estaría preparando para asumir que Washington pasará del actual nivel de diálogo a transformar en una condición 'sine qanon' el establecimiento de las pausas humanitarias.

Varios miembros del gabinete han señalado que la presión estadounidense va en aumento y que esta exigencia no tardará en producirse más de una semana en mitad de un contexto en el que la Casa Blanca estudia enviar a Tel Aviv misiles guiados por valor de 360 millones de dólares.

Sin carga nuclear

Precisamente este lunes, el ex general de división Giora Eiland, antioguo jefe de operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel y asesor ocasional del ministro del Interior, cuestionó el papel estadounidense en el conflicto y, en una entrevista, confió en que Washington «tenga claro» que deberá apoyar al ejército en el desmantelamiento del cuartel de Hamás situado bajo el hospital de Al-Sahifa, el más grande de Gaza, aunque suponga numerosas bajas civiles. A su juicio, la Casa Blanca «está teniendo problemas para apreciar que Gaza no es Mosul y no se parece a las áreas donde se combatió al Estado Islámico. Es el lugar más fortificado de la historia de la humanidad».

La cuestión diplomática queda ahora en manos del jefe de la CIA, William Burns, que el domingo llegó a Tel Aviv y este lunes se reunió con mandos de la Inteligencia israelí con el fin de ampliar el intercambio de información entre ambos países. Burns prevé abordar la crisis de los rehenes en manos de Hamás para tratar de localizar sus ubicaciones y «reforzar el compromiso» de EE UU de cooperar con los aliados en la región, entre otros aspectos, analizando datos sobre posibles futuras acciones de los islamistas.

Ampliar Un submarino nuclear de la clase Ohio. US Navy

El jefe de la CIA viajará posteriormente a varios países de Oriente Medio para abordar la guerra y evitar que ésta escale al resto de la región.

En este sentido, EE UU ha enviado a la zona un submarino nuclear de la clase Ohio, que se unirá al resto de la flota desplegada por la Armada, y cuya función es disuadir a Irán y las milicias yihadistas de que ataquen las bases militares americanas en la región, donde ya ha habido 44 heridos desde el inicio del conflicto entre Israel yu Hamás. En esta dotación figuran dos portaaviones, uno de los cuales permanece desde el domingo en el mar Rojo. El Pentágono reveló este lunes que el sumergible no porta armamento nuclear.