Tareq Baconi, experto en Hamás: «Netanyahu no es partidario de detener la guerra porque será el fin de su carrera»

«Hamás clamó victoria tras el 7 de octubre y es cierto porque acabó con la idea de que los judíos pueden vivir seguros en ... mitad de un apartheid y destrozó el concepto de que el ejército israelí era invencible. Sin embargo, no creo que el primer aniversario sea un día de celebración porque el genocidio en Gaza ha devastado a los palestinos en una forma que no lo hizo ni la 'nakba' (significa desastre y es la forma de referirse a la creación del Estado de Israel)». Así reflexiona Tareq Baconi cuando se le cuestiona sobre el cercano primer aniversario de los ataques que cambiaron para siempre las reglas de un conflicto que parecía estancado. «El 7 de octubre será un día de reflexión, no de celebración», asegura.

Baconi, analista palestino jordano de 41 años descendiente de refugiados de Haifa y Jerusalén expulsados de sus casas en 1948, es autor de 'Hamas Contained. The rise and pacification of the Palestinian resistance' ('Hamás contenido. Auge y pacificación de la resistencia palestina'). Es un libro basado en su tesis doctoral, que escribió hace seis años y que ahora se publica en español actualizado con un nuevo prólogo en el que matiza que «la contención duró 16 años porque la situación en Gaza era insostenible y Hamás, contenido por el bloqueo, demostró el 7 de octubre que sigue convencido del valor de la lucha armada». «El nivel de ese ataque fue una sorpresa para todos, incluso para los propios miembros del movimiento y nadie sabe hasta dónde llegarán las consecuencias», advierte.

Pese a haber pasado apenas dos semanas de su vida en Gaza, el autor es considerado uno de los grandes expertos en un grupo que define como «movimiento nacionalista palestino de ideología islámica, que es fiel a los principios de la causa y esto hace que muchos palestinos les apoyen, aunque no sean islamistas». Baconi rechaza la etiqueta de «terrorista» que usan la Unión Europea y Estados Unidos porque «sólo se utiliza para los palestinos». «Si entendemos por terrorismo matar a civiles con fines políticos entonces el Estado de Israel es responsable de un número de muertes mucho mayor que las de Hamás y el genocidio que vemos estos días es el mejor ejemplo. Hablaría sin problemas de terrorismo si se usara de forma simétrica entre las dos partes», sostiene.

Alto el fuego

El fin de semana el ejército hebreo recuperó los cuerpos de seis rehenes ejecutados por sus captores cuando los soldados se acercaban y esto provocó multitudinarias protestas en Jerusalén y Tel Aviv y una huelga general para pedir a Benjamín Netanyahu que acepte un acuerdo para una tregua en la Franja. «Hamás está interesado en un alto el fuego desde hace meses, pero Yahya Sinwar -el jefe del grupo- exige que sea permanente porque teme que Israel ataque de nuevo tras la liberación de los rehenes. Quien no es partidario de detener la guerra es Netanyahu porque sabe que el fin de la guerra será el fin de su carrera. Quiere guerra en Gaza y en toda la región». El nombramiento de Sinwar como nuevo líder tras el asesinato de Ismael Haniye en julio «simboliza que el ala militar se hace con el poder, algo que no pasaba desde la época de Abdel Aziz Rantisi, pero en líneas generales las decisiones de Hamás no dependen de una sola persona, así que no habrá grandes cambios».

El primer ministro hebreo mantiene que su primer objetivo, por delante de la liberación de los rehenes, es acabar con el poder de Hamás. El analista jordano piensa que «mientras exista el apartheid israelí, habrá resistencia en forma de Hamás o de otra manera. El grupo es un actor clave en la lucha por la liberación de Palestina y su popularidad es alta ya que es el único con capacidad militar para combatir a Israel. A Fatah se le percibe ahora como una facción colaboradora, que no ha dejado la coordinación de seguridad con los israelíes ni en medio del genocidio».