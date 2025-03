El Supremo israelí rechaza el nombramiento del 'número dos' del Gobierno de Netanyahu

t. nieva Miércoles, 18 de enero 2023, 19:02 Comenta Compartir

El Tribunal Supremo de Israel ha rechazado este miércoles al líder del partido ultraortodoxo Shas, Aryeh Deri, como 'número dos' del Gobierno de Benyamin Netanyahu y ministro de Interior y Sanidad debido a que fue condenado en 2022 por fraude fiscal. El alto órgano judicial considera que Deri, un aliado clave del jefe del Ejecutivo al ser Shas la segunda formación con más escaños en la coalición, no puede ocupar un cargo electo debido a la sentencia, que quedó en suspenso tras un acuerdo con la Fiscalía, según recoge el diario 'Haaretz'.

El Likud de Netanyahu y Shas acordaron el nombramiento de Deri como una de las condiciones para que el primer ministro contara con el apoyo crucial de este partido, incluido un compromiso para modificar la legislación vigente para eliminar posibles trabas. Dicha enmienda, conocida como 'Ley Deri', fue aprobada para corregir la Ley Básica, que impedía ocupar cargos ministeriales a personas con sentencias suspendidas.

Tras ello, se presentó una denuncia ante los tribunales bajo el argumento de que Deri no puede ocupar cargos electos y protestando contra la constitucionalidad de las enmiendas a la Ley Básica. El Supremo se ha decantado así este miércoles por la descalificación del líder de Shas con diez votos a favor y uno en contra.

De hecho, la fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, mostró su oposición al nombramiento de Deri y se ha negado a representar al Gobierno de Israel en el caso argumentando que las sentencias contra el líder de Shas «llevan a la conclusión indiscutible de que su nombramiento como ministro dañará gravemente la confianza pública sobre la ética de los funcionarios electos».

Advertencias

Por el momento no ha habido reacción del Gobierno de Israel, si bien horas antes del fallo el ministro de Asuntos Sociales, Yaakov Margi -un alto cargo de Shas-, había advertido de que Netanyahu «sabe que no habrá Gobierno» si Deri no es ministro. El propio Deri dijo el lunes que no dimitirá aunque el Supremo fallara en este sentido, tal y como informó la cadena de televisión israelí Channel 13.

La coalición liderada por el Likud de Netanyahu incluye a los partidos ultraderechistas y ultraortodoxos Otzma Yehudit, Sionismo Religioso, Noam, Shas y Judaísmo Unido de la Torá. En total, estas formaciones controlan 64 de los 120 escaños de la Knesset, el Parlamento israelí.