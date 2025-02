La paz en Líbano queda en manos de Israel después del acuerdo entre EE UU y Hezbolá

Al mismo tiempo que vetaba la resolución de alto fuego en Gaza en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos daba este miércoles un paso adelante ... para lograr el cese de hostilidades en Líbano. Después de dos días de intensos contactos en Beirut, Amos Hochstein viajó a Israel para trasladar a Benjamín Netanyahu la respuesta de Hezbolá a la propuesta de tregua presentada por Washington. El enviado de Joe Biden declaró que, tras las reuniones de las últimas 48 horas, se han logrado «progresos» y que su objetivo es intentar cerrar el acuerdo en el Estado judío.

«Trabajamos con la nueva administración y vamos a hablarlo con ellos. Están al tanto de todo lo que hacemos», señaló en referencia a la próxima llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, que en su discurso de la victoria anunció que alcanzaba el poder para acabar con las guerras abiertas. Además de Netanyahu, el enviado de Biden verá al ministro de Asuntos Estratégicos hebreo, Ron Dermer, y al responsable de Defensa, Israel Katz.

Israel ha matado en el último año a más de 3.500 personas en Líbano, la mayoría en los últimos dos meses. Además, los bombardeos masivos y la invasión terrestre han provocado el desplazamiento forzoso de un millón de personas. Hezbolá vive su momento de mayor debilidad tras la pérdida de Hasán Nasrala y los sucesivos golpes contra su cúpula de mando. Además no parece contar con el músculo financiero de 2006 para apoyar a sus seguidores con la reconstrucción de sus casas.

El secretario general del grupo chií, Naim Qassem, confirmó este miércoles que el grupo ha dado su respuesta a Hochstein a través del presidente del Parlamento, Nabih Berri. La base del acuerdo es la resolución 1701 de la ONU, adoptada en 2006 para acabar con la guerra de ese verano, pero que nunca se implementó. Qassem dijo que la pelota está ahora en el tejado de Israel y que su objetivo es lograr un acuerdo que garantice un alto el fuego total y la soberanía territorial. El máximo responsable de Hezbolá concluyó diciendo que «si las negociaciones fracasan, seguiremos luchando. Dicen la verdad aquellos que afirman que ésta es una guerra de desgaste, pero de desgaste para el enemigo judío. Somos capaces y aguantaremos».

Resolución 1701

La resolución 1701 obliga a Hezbolá a retirar a sus milicianos al norte del río Litani y al despliegue del ejército libanés y los cascos azules a lo largo de la frontera. En la propuesta estadounidense se contempla el establecimiento de un equipo internacional que velará por el cumplimiento del acuerdo. Lo que está en el aire es saber si esta garantía será suficiente o no para detener las hostilidades. Un acuerdo en Líbano, en principio, no vendrá ligado a uno en Gaza.

Israel negocia desde una posición de fuerza, aunque hay signos que permiten el optimismo porque parece que ya no exige libertad de acción contra Hezbolá como parte del acuerdo de alto el fuego. Según informa KAN lo que Tel Aviv quiere es que Estados Unidos garantice este «derecho». El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, señaló que, en cualquier acuerdo de alto el fuego, «tendremos que mantener nuestra libertad de actuar si se producen violaciones. Tendremos que hacer cumplir que Hezbolá no regrese cerca de nuestra frontera al sur del río Litani. No podrá reconstruir su fuerza ni podrá traer nuevamente municiones, misiles y armas desde Irán a través de Siria, por mar, o a través del aeropuerto de Beirut».

Mientras, Hezbolá sigue lanzando cohetes cada día y en las últimas horas llegaron al corazón de Tel Aviv. El hostigamiento ha sido diario desde el 7-O en solidaridad con Hamás y esto ha obligado a la evacuación de más de 60.000 hebreos de la zona de la frontera. Su vuelta segura a casa es una de las prioridades de Netanyahu.