La ONU pide una investigación independiente en Al-Shifa

Mercedes Gallego Corresponsal. Nueva York Viernes, 17 de noviembre 2023, 21:59

Solo uno de los 24 hospitales que existían en el norte de Gaza sigue operativo y no es el de Al-Shifa, aunque se cree ... que en él todavía hay 650 pacientes y 300 médicos y enfermeras, además de unas 2.000 personas que buscaban refugio en este complejo médico del tamaño de un barrio. ¿Albergaba también una base de Hamás? No se sabe, porque Israel no ha permitido que nadie lo verifique. Por eso el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha pedido que Tel Aviv permita la entrada de personal de la ONU para realizar una investigación independiente.

«La Convención de Ginebra se adoptó y ratificó para establecer lo que es aceptable y lo que no en un conflicto», recordó el diplomático etíope este viernes a la Asamblea General, donde las diferentes agencias de la ONU presentaron un sobrio informe de la situación. «Violar la neutralidad de los centros médicos no es aceptable. Los ataques a centros de salud tienen que acabar ya». Noticias relacionadas Israel recurre a la hambruna como arma de guerra mientras amplía su ofensiva al sur Las instituciones arropan a la familia de Iván Illarramendi en el funeral de Zarautz La organización que dirige ha verificado 152 ataques a centros de salud en Gaza, 170 en Cisjordania y 33 en Israel, relató en un intento de equilibrar las acusaciones. Por lo mismo, los altos diplomáticos de la ONU que presentaron el caso insistieron en que la neutralidad de los objetivos civiles en tiempos de guerra significa que no pueden ser utilizados «ni como escudo militar, ni como objetivo para un ataque», aclaró el coordinador de asistencia humanitaria de la ONU, Martin Griffiths. ¿Habrá entonces una investigación de la ONU? «Tenemos puestos los ojos en ello, pero todavía no ha sido posible», contestó diplomáticamente el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric. Los números de víctimas se elevan ya a 12.000, según las autoridades de la Franja, pero la ONU advirtió que la cifra real es mucho más alta porque simplemente se han perdido todas las comunicaciones con la zona asediada. «No hay lugar seguro en Gaza», zanjó el portavoz del secretario general cuando se le preguntó por los ataques que está sufriendo la población en el sur, a donde se le envió para refugiarse. Ni siquiera están los civiles a salvo bajo los auspicios de la ONU, cuya agencia en Palestina, UNRWA, ha sufrido el mayor número de bajas en sus 65 años de historia, con más de cien trabajadores fallecidos y miles que han perdido sus casas y familiares. «El 60% de nuestras instalaciones en el centro y sur de Gaza, a donde se le dijo a la gente que viniera a refugiarse, están impactadas», informó este viernes Natalie Boucly en representación de la agencia. «Nuestro trabajo se ha convertido en una misión imposible. No podemos proteger a la gente que se ha refugiado bajo la bandera de la ONU, no la podemos atender. Esto es un castigo colectivo». La presión internacional para que Israel ofrezca pruebas de las acusaciones que ha vertido sobre la presencia militar de Hamás en el centro médico de al-Shifa han desembocado en la publicación de una foto sobre un cráter oscuro en el que se ven paredes reforzadas con cemento. Según el gobierno israelí, se trataba de uno de los túneles operativos de Hamas. Fuentes del hospital han dicho a CNN que era un refugio para mujeres. La cadena dice no poder verificar ninguna de las dos versiones. Hay, además, periodistas a los que el Ejército israelí ha enseñado algunos rifles, dos bolsas de deportes, un ordenador… Nada que justifique la flagrante violación a la legalidad internacional presentada ayer ante la Asamblea General de la ONU.

