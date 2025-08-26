HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Palestinos transportan el cadáver de un periodista asesinado en el ataque israelí contra el hospital Al Nasser de Jan Younis. EP

La ONU exige a Israel «justicia» en la investigación del doble ataque al hospital

La condena internacional ha sido proporcional al silencio en el Estado judío

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Martes, 26 de agosto 2025, 19:26

Despedir a colegas se ha convertido en una triste realidad semanal entre los periodistas de Gaza. Israel asesinó el lunes a cinco reporteros en el ... doble ataque contra el hospital Al Nasser de Jan Younis -Hossam al-Masri, Mohammad Salama, Maryam Abu Daqqa, Muath Abu Taha y Ahmed Abu Aziz- y a un sexto, Hasan Douhan, en la supuesta 'zona humanitaria' de Al Mawasi. La condena internacional ha sido proporcional al silencio en el Estado judío, que ha tratado de pasar página lo antes posible ante una acción que los analistas señalaron como claro ejemplo de crimen de guerra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidentada una niña de 7 años tras perder el control de un patinete en Badajoz
  2. 2 La Primitiva deja un premio de casi 800.000 euros este lunes en Extremadura
  3. 3 La sorpresa de un piloto al descubrir la «rotonda» más grande de Europa: está en Extremadura
  4. 4 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  5. 5 Un coche se sale de la calzada y choca con cuatro turismos estacionados en Valle de Matamoros
  6. 6 El día que Extremadura escribió su tragedia más sangrienta: 35 años del crimen de Puerto Hurraco
  7. 7 Detenido el responsable de una empresa que desprecintó más de 500 quesos que debían destruirse por irregularidades
  8. 8 Un incendio de pastos al norte de Cáceres obliga a cortar una hora la carretera del Casar
  9. 9 Los desvíos en la autovía A-5 en Badajoz se mantienen hasta el 5 de septiembre
  10. 10 Un afortunado gana casi dos millones de euros en el sorteo de la Bonoloto de este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La ONU exige a Israel «justicia» en la investigación del doble ataque al hospital

La ONU exige a Israel «justicia» en la investigación del doble ataque al hospital