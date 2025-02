La diplomacia internacional retrasa la invasión terrestre de Israel en Gaza

La diplomacia avanza bajo las bombas de Israel y los cohetes de Hamás, pero lo hace a un ritmo más lento que el de la guerra. Las visitas de altos cargos internacionales dilatan la anunciada operación terrestre y después de días de brutales bombardeos, que ... dejan más de 3.000 gazatíes muertos, el Gobierno de Benjamín Netanyahu comienza a ofrecer tímidas concesiones como el permiso para meter agua a Gaza.

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, regresó a Tel Aviv después de su gira por la región y se reunió con el primer ministro hebreo, a quien volvió a transmitir el «apoyo de la Casa Blanca al derecho que tiene Israel a defenderse», pero también discutió los esfuerzos de coordinación internacional para garantizar la seguridad de los civiles en la Franja, así como los esfuerzos para asegurar la liberación de los rehenes retenidos por Hamás. Blinken participó por la noche en la reunión del gabinete de emergencia, el órgano encargado de gestionar el día a día de la guerra. Durante el encuentro se vieron obligados a refugiarse en un búnker durante cinco minutos después de que sonaron las sirenas.

El siguiente en llegar puede ser Joe Biden, quien recibió el domingo la invitación de Netanyahu. Ante la previsión de una operación terrestre a gran escala, el presidente de Estados Unidos adelantó que la opción de que Israel vuelva a ocupar Gaza no le parece una buena idea. Biden canceló un viaje que tenía previsto a Colorado y esto acrecentó las especulaciones sobre su posible desplazamiento a Oriente Próximo. Otro de los mandatarios mundiales que adelantó su intención de viajar a Israel esta misma semana fue el canciller alemán Olaf Scholz.

Una de las medidas prácticas en las que ha trabajado Blinken en su gira regional ha sido la apertura del paso de Rafah, que une Gaza con Egipto. A primera hora del día fuentes egipcias anunciaron un alto el fuego que permitiría la salida de los ciudadanos extranjeros que se encuentran en Gaza y la entrada de ayuda humanitaria. Pero con el paso de las horas tanto Israel como Hamás negaron acuerdo alguno para el cese de las hostilidades.

Ampliar Evacuación de niños heridos tras un bombardeo en Gaza. AFP

Washington ha trasladado un grupo de ataque de portaaviones al Mediterráneo oriental y se dispone a trasladar otra nave a la región en los próximos días, medidas que, según Blinken, tienen como objetivo un elemento disuasorio, no una provocación.

Estados Unidos ha avisado a algunas tropas, potencialmente 2.000, que estén listas para desplegarse dentro de veinticuatro horas -en lugar de las 96 horas habituales-. Podrían incluir unidades que brinden asistencia, como ayuda médica, si fuera necesario, dijo un funcionario norteamericano.

Camiones con agua

Los extranjeros no salieron y los camiones con ayuda de Egipto, Irak, Jordania o Turquía, más de un centenar, no entraron, pero sí lo hicieron varias cisterna con agua. Desde el Ministerio de Defensa israelí informaron de que «sólo se permite la entrada de agua para el sur de Gaza, que se ha designado como zona humanitaria de evacuación». Esos vehículos podrán cruzar bajo la supervisión egipcia, pero no lo hicieron durante una jornada en la que se produjeron al menos dos bombardeos en las proximidades del paso.

1.400 israelíes han perdido la vida desde el ataque de Hamás, según datos aportados este lunes por el Ministerio de Defensa.

2.600 personas han fallecido en la Franja de Gaza víctimas de los bombardeos que realiza diariamente el Ejército hebreo.

A las puertas de la Franja cada vez resulta más complicado el trabajo y la guerra se vive a la distancia. Los militares amplían cada día la zona de seguridad y cada vez la frontera queda más lejana. Los uniformados insisten en que están preparados y la única pregunta es saber cuándo se producirá y hasta dónde está dispuesto Israel a penetrar, porque sabe que Hamás le espera y que sus milicianos son expertos en la lucha urbana. El trabajo de los aviones, tanques y barcos es constante en una tarea que busca desgastar al máximo las capacidades de unos islamistas que, pese a la dureza de los bombardeos, volvieron a responder con cohetes de largo alcance que hicieron sonar las alarmas en Jerusalén y Tel Aviv.

La situación en el interior empeora con el paso de las horas y las cosas pueden ponerse mucho peor si Israel entra por tierra. La Organización Mundial de la Salud advirtió que sólo quedan «veinticuatro horas de agua, electricidad y combustible» antes de una «catástrofe». Las autoridades sanitarias de Gaza dijeron que el 64% de los fallecidos hasta el momento por los bombardeos enemigos son mujeres y niños y que entre los muertos hay al menos 37 médicos, enfermeras y paramédicos. La estadística más dolorosa del día la ofreció la organización Defense For Children Palestine, quien reveló que «desde el 7 octubre un niño muere en Gaza cada quince minutos». A los muertos ya se les entierra en fosas comunes por la falta de espacio y tiempo en los cementerios de la Ciudad de Gaza.

Ampliar Sanitarios lloran por la muerte de uno de sus pacientes. Reuters

Salida a Egipto

Israel pide a los gazatíes que abandonen el norte de la Franja y se refugien en el sur. El siguiente paso podría ser la salida a Egipto y en el país vecino se refuerza la presencia militar en el Sinaí, a lo largo de la frontera con Gaza. Los militares estarían planificando un escenario de llegada masiva de refugiados y preparan lugares donde poder albergarles, según informó 'The Times of Israel'. Las autoridades de El Cairo temen que esta llegada de miles de palestinos aumente la inestabilidad en una zona del país muy delicada donde se producen constantes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y elementos radicales islamistas.