Netanyahu cree que negociar con Hamás para liberar rehenes supondría una derrota para Israel La estrategia israelí de recurrir a un uso máximo de la fuerza no ha logrado rescatar a ninguno de los cautivos con vida

Mikel Ayestaran Corresponsal. Estambul Lunes, 22 de enero 2024, 18:22 Comenta Compartir

Ni la presión de países aliados, ni la de las propias familias de los más de cien cautivos que quedan Gaza hacen cambiar de opinión a Benjamín Netanyahu. El primer ministro recibió en su oficina a representantes de las familias y les dijo que «al contrario de lo que se dice, no existe ninguna oferta genuina de Hamás. Eso no es cierto« y aseguró que trabajan en una nueva iniciativa, pero no aportó detalles. Esta reunión en el despacho de Netanyahu se produjo veinticuatro horas después de conocerse que los islamistas habrían exigido mantener el control de Gaza y la retirada completa del ejército a cambio de la liberación de los rehenes.

La negativa del primer ministro a aceptar este órdago llevó a un alto cargo de Hamás a afirmar que si no se pone fin a la ofensiva militar no hay «ninguna posibilidad de que los cautivos regresen». Para Netanyahu aceptar estos términos supondría una derrota para un ejército que ahora centra sus operaciones en Yan Yunis y Rafah.

La desesperación crece con el paso de los días y la estrategia israelí de recurrir a un uso máximo de la fuerza no ha logrado rescatar a ninguno de los cautivos con vida, sólo se han podido recuperar cuerpos. Además de la reunión con Netanyahu, otros familiares irrumpieron en una comisión del parlamento y recordaron a gritos a los diputados que «todos los días se anuncia que mataron a otro rehén y esto no puede seguir así. Acudimos a la Knesset para exigir que se levanten y hagan algo. Nadie nos silenciará».

Temas

Hamás

Kneset

Gaza