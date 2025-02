Naciones Unidas cree que se tardarán quince años en desescombrar Gaza

M. P. Viernes, 26 de abril 2024, 22:04 Comenta Compartir

El nivel de destrucción en Gaza es de tal envergadura que la ONU calcula que serán necesarios quince años para desescombrar el territorio. Miles de viviendas han sido aplastadas por los bombardeos y las demoliciones del ejército israelí, además de por los cohetes de Hamás. Se han generado 37 millones de toneladas de ruinas.

El jefe del Programa de Acción contra las Minas de la ONU, Pehr Lodhammar, hizo este viernes estas previsiones para mostrar la catástrofe existente en la Franja, donde el 65% de todos los edificios colapsados eran residenciales. Esto significa que más de un millón de palestinos carecen ahora mismo de una vivienda a la que retornar. Hay auténticas montañas de cascotes. Naciones Unidas determina que cada metro cuadrado alberga como mínimo 300 kilos, pero lo más grave es que entre los escombros se ocultan numerosos proyectiles sin explotar. Lodhammar señaló ayer que al menos un 10% de la munición de artillería, granadas y cohetes antitanque lanzados por los israelíes y las milicias de Hamás permanecen intactos y suponen un riesgo para los civiles y los rescatistas.

No habrá sanción

Por otro lado, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron ayer que el Batallón Netzah Yehuda no será finalmente sancionado por Estados Unidos, según un informe de ABC News recogido por 'The Times of Israel'. La Administración de EE UU estudiaba desde hace semanas esta opción para castigar las infracciones de esta brigada formada por ultraortodoxos y jóvenes procedentes del entorno de los colonos cuyo historial está jalonado por acusaciones de abusos, malos tratos e incluso crímenes extrajudiciales.

Lo singular del caso es que Washington declina sancionar a estos militares si bien reconoce que el batallón cometió «graves violaciones de derechos humanos» contra los palestinos en Cisjordania durante la década pasada. En la decisión parece haber influido la reciente aprobación esta misma semana de una partida de 17.000 millones de dólares en ayuda militar a Israel. En caso de que esta brigada hubiera sido castigada no habría podido recibir nada de ese paquete, con el riesgo de generar demoras o problemas de gestión con las ayudas.

