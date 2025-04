Netanyahu admite que el ejército no sabe si ha matado al terrorista Deif en el ataque que ha costado 90 muertos

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, admite que no está seguro de que Muhammad Deif, el líder terrorista que coordinó el ataque a los ... kibutz el 7 de octubre, ha muerto en el bombardeo de Khan Younis donde el número de muertos supera ya los noventa. El jefe del Gobierno hebreo, en una rueda de prensa que ha comenzado hace escasos minutos, ha explicado que el ataque se ha producido en base a la promesa que realizó al principio de la ofensiva de «destruir a todos los líderes de Hamás» y señaló que esta acción sirve además de señal disuasoria a Irán.

En una rápida sucesión de mensajes, ha manifestado que esta acción contra Deif, el segundo hombre fuerte de la milicia islamista sobre el terreno, ha sido posible «porque rechazamos las muchas presiones» internas y externas para poner fin a la guerra; un mensaje dirigido a los países que piden un alto el fuego inmediato, Estados Unidos incluido, pero que también tiene su lectura en clave interna, como cesión al sector ultraderechista de su Gobierno que exige llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias.

Netanyahu elogió a la Inteligencia israelí por esta operación, pese a que todavía se desconoce si Deif ha muerto en el bombardeo. Algunas fuentes recuerdan que el jefe del brazo armado de Hamás se ha escapado hasta siete veces de atentados y cercos militares. Otras, por su parte, no descartan que haya sido eliminado, pero que la certificación de su muerte se demore o no llegue nunca a producirse al haber quedado su cuerpo volatilizado en la explosión. El primer ministro informó de que había sido informado previamente del ataque, de las posibilidades de que el líder terrorista estuviera en el lugar, de los posibles daños colaterales e incluso de la munición que se utilizó. No explicó, en cambio, el motivo de que una operación calificada de «precisión» terminara provocando una nueva matanza. A esta hora, el Ministerio de Salud gazatí afirma que el número de fallecidos se eleva a 91, con unos 300 heridos.

«Brecha de seguridad»

Por su parte, Hamás investiga una «brecha de seguridad» interna por la que el ejército israelí habría descubierto el lugar donde supuestamente se encontraba Muhammad Deif, el jefe de las brigadas armadas de la coalición islamista y cerebro de los atentados del 7 de octubre contra los kibutz cercanos a la Franja. Fuentes de la milicia aseguran que varios miembros han sido detenidos para su interrogatorio. Yahya Sinwar, jefe militar de la organización en Gaza y superior directo de Deif, sospecharía que las Fuerzas de Defensa recibieron un soplo de que éste y su lugarteniente Rafa'a Salameh, responsable de la brigada Khan Jounis, se hallaban en un inmueble bajo junto a una zona al oeste del campo de refugiados. No obstante, Hamás niega que Deif haya muerto.

Ampliar Los civiles se arremolinan junto a la zona bombardeada. EFE

Las tropas israelíes han bombardeado el lugar este sábado antes de que amaneciera sobre Khan Jounis, donde decenas de miles de gazatíes se hacinan en tiendas de campaña después de huir de otras zonas en guerra de la Franja. Los proyectiles impactaron en la zona de Al Mawasi desencadenando una nueva masacre en el territorio. Las primeras informaciones apuntaban esta mañana a 71 fallecidos y 289 heridos, pero el Ministerio de Salud, en manos del brazo político de Hamás, estima que las víctimas mortales superan las 90. La Autoridad Palestina ha condenado «esta nueva masacre» de Israel, que todavía analiza las consecuencias del ataque.

Las imágenes del lugar muestran un cráter en Al Mawasi, los restos aplastados de un inmueble y a numerosas personas alrededor en busca de posibles fallecidos entre los escombros. Se da la circunstancia de que este lugar estaba declarado por el propio ejército de Israel como zona protegida; es decir, a salvo de ataques y receptora de la ayuda humanitaria que entra con cuentagotas a Gaza. Por eso, miles de refugiados se han instalado allí. De acuerdo con las informaciones oficiales, la casa ocupara por Deif estaba rodeada de árboles o, a cierta distancia, las tiendas de los refugiados. La cadena Al Jazeera ha señalado que algunos de los misiles han impactado contra las tiendas y una desalinizadora de agua. El inmueble fijado como objetivo también ha quedado reducido a escombros.

Diferentes versiones

La incertidumbre rodea ahora el paradero de Muhammad Deif y su segundo, Rafa'a Salameh. Hamás ha asegurado que ninguno de sus jefes se hallaba en el edificio y que la persecución de sus líderes representa una «excusa» de Israel para golpear atrozmente a la población. Sin embargo, otras fuentes han señalado que Deif salió hace días de los túneles donde ha permanecido oculto y dirigiendo a sus milicianos desde finales de octubre y que en la última semana se había cambiado de ubicación en varias ocasiones. Esta circunstancia es la que ha llevado a Sinwar y otros dirigentes en una filtración interna.

El hospital de Khan Younis, que funciona bajo mínimos por la precariedad de personal, medicinas y suministro eléctrico, ha recibido a numerosos heridos

Sin embargo, todavía se desconoce el paradero de los dos dirigentes terroristas. Ni las Fuerzas de Defensa ni el Ejecutivo israelí han confirmado su muerte. Resulta significativo, sin embargo, que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha convocado una rueda de prensa para esta misma tarde, a las 2045 hora local. Su última comparecencia ante los medios se remonta a marzo.

Netanyahu se ha reunido con el ministro de Defensa, Yoav Gallant; el jefe del Estado Mayor, el teniente general Herzi Halevi; el director del Mossad, David Barnea; el jefe del Shin Bet, Ronen Bar; el asesor de seguridad nacional, Tzachi Hanegbi, y otros estrategas militares. Gallant ha elogiado la actuación de las tropas para perseguir a los cabecillas de Hamás. De la masacre no ha dicho una palabra.

A Deif se le busca activamente desde el comienzo de la operación militar en octubre. Si Yahya Sinwar organizó los atentados contra los kibutz, el jefe de las brigadas armadas fue el encargado de llevarlo a cabo. Precisamente el viernes el ejército destruyó en el sur de Gaza una instalación repleta de parapentes utilizados en aquel ataque por parte de los terroristas. Deif ha escapado en siete ocasiones de los israelíes y ha sobrevivido al menos a dos atentados. En uno de ellos sufrió graves mutilaciones.

בתום הערכת מצב בלשכתי עם הרמטכ״ל, ראש השב״כ ובכירי מערכת הביטחון, הבעתי הערכה רבה על פעילות צה״ל ושב״כ לחיסול בכירי החמאס שנמשכת כל העת.



אנו ממשיכים בפעילות הממוקדת לסיכול מפקדי החמאס, ומגבירים כוננות בכל גזרות הלחימה - מערכת הביטחון ערוכה ודרוכה לכל תרחיש. pic.twitter.com/pZlsZWBWCr — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) July 13, 2024

Mientras tanto, la tragedia sigue consumiendo a los civiles. Decenas de vídeos muestran la desesperación de los ciudadanos en medio de un paisaje de devastación absoluto en Al Mawasi. El hospital de Khan Younis, que funciona bajo mínimos por la precariedad de personal, medicinas y suministro eléctrico, ha recibido a numerosos heridos que no tienen siquiera un lugar en las instalaciones y son atendidos sobre camillas en el exterior. También allí se apilan los cadáveres de los fallecidos entre las muestras de desesperación de sus familiares. Hay niños entre ellos.

Un portavoz militar ha señalado que el ataque israelí ha sido preciso sobre «el objetivo terrorista», pero no ha explicado cómo han podido producirse tantas bajas civiles. Una vez más.