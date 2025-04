Las muertes en las colas de la comida aumentan la tragedia de la hambruna en Gaza

Mikel Ayestaran Corresponsal. Estambul Viernes, 15 de marzo 2024, 22:47 | Actualizado 23:00h. Comenta Compartir

«Los aviones tiran bombas que nos matan y ahora también lanzan ayuda que puede acabar con nuestras vidas». Es la reflexión de Shawish, de ... 18 años, desde la camilla del hospital Al-Shifa de Ciudad de Gaza. Este joven ha sobrevivido a los bombardeos de Israel de los últimos cinco meses, que dejan ya más de 31.000 muertos, pero estuvo a punto de morir aplastado por una caja de comida arrojada desde el aire a la que le falló el paracaídas. «Tengo dos roturas en la pierna y estoy a la espera de una operación, pero las colas son muy largas por la falta de medios», lamenta Shawish, quien está al frente de una familia de ocho personas porque su hermano mayor sufrió una grave lesión en un bombardeo. «Yo fui porque necesito esa ayuda. No me puedo permitir ir al mercado porque no tengo dinero. Mi objetivo era conseguir harina para comer, no para revenderla», afirma.

El día en el que Shawish resultó herido al menos cinco palestinos murieron aplastados por la ayuda repartida por vía aérea. Veinticinco organizaciones humanitarias que trabajan en Gaza se han unido en un documento en el que señalan que estos envíos, como la apertura del corredor marítimo, «no son una alternativa viable a los pasos por tierra» y acusan a los Estados que participan de «crear una falsa ilusión». Pero Israel mantiene cerrados los pasos terrestres y la presión exterior no es suficiente para obligarle a hacerlo. Mientras, la ONU alerta de la inminencia de una hambruna y ha documentado la muerte de al menos veinte niños por desnutrición y deshidratación. Noticia relacionada El 'Open Arms' logra abrir la primera vía marítima de ayuda humanitaria Además de la escasa cantidad de material humanitario que entra por aire y mar, que es simbólica frente a las necesidades de la población, su distribución también ha generado un problema serio de seguridad. Bandas organizadas esperan a los paracaídas y camiones con palos y piedras, y se hacen por la fuerza con todo lo posible para luego venderlo a precios desorbitados. Los pocos agentes del orden que se atrevieron a volver a las calles del norte de la Franja tras la retirada de los israelíes fueron asesinados de manera inmediata desde el aire. Son tantas las víctimas en los repartos de ayuda que en Gaza ya les llaman «los muertos de la harina». Un herido en un reparto de comida es trasladado al hospital Al-Shifa en un caballo que sirve como ambulancia. Kayed Hammad Atropellos Walid Ashour, de 40 años, tiene seis hijos que alimentar y por eso se jugó la vida en plena noche al escuchar los rumores sobre la llegada de camiones con harina a la rotonda de Al-Kuwait, cerca de su barrio de Zeitun. «Cuando entró el primer vehículo estalló el caos absoluto. Era una guerra por hacerse con un saco. Caí al suelo y uno de los camiones me atropelló, pasó sobre mi pierna», cuenta desde la silla de ruedas en la que espera a que le atiendan en el hospital de Al-Shifa. «Llevamos más de un mes sin probar el pan y por eso me arriesgué. Sabía que había bandas de criminales dispuestas a todo, pero tenía que intentarlo. En vez de harina para comer, al final vamos a tener que comer arena», cuenta con tristeza. Las claves Herido por un envío aéreo «Los aviones tiran bombas que nos matan y ahora también ayuda que puede acabar con nuestras vidas» Un nuevo enemigo Son tantas las víctimas en la distribución de ayuda que en Gaza ya les llaman «los muertos de la harina» Hambruna Al menos 400 personas han fallecido en los últimos quince días mientras intentaba lograr alimentos Una de las cosas que más dolió a Walid es que cuando resultó herido nadie le ayudó. Le dejaron tirado en mitad de la calle y tuvo que llamar a un tío para que le llevara al hospital. En esta parte de la Franja no hay ambulancias y ahora son caballos y burros tirando de carros constituyen la forma de llegar al hospital. Said Hassuna, de 41 años, vivió una experiencia diferente, pero igual de traumática. «Estábamos hambrientos, desesperados y los soldados abrieron fuego de los tanques. A mi metieron dos balas en la espalda y me han roto la clavícula, pero he tenido suerte porque no han alcanzado los pulmones» explica intentado ver la botella medio llena, pero su situación es complicada debido al colapso del sistema de salud que impide tratar a los cientos de heridos que llegan a Al-Shifa cada día. En su contexto 80.000 fieles musulmanes rezaron sin incidentes en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén durante la primera gran plegaria del viernes desde que comenzó el Ramadán. Un clima tenso por el gran despliegue policial y la guerra en Gaza presidió la jornada.

Los Veintisiete analizan su relación con Israel Los ministros de Exteriores de la UE tratarán en su reunión del lunes en Bruselas si hay fundamento para revisar el acuerdo de asociación con Israel. En la cita asimismo esperan desbloquear las sanciones contra los colonos violentos que llevan semanas congeladas por las reticencias presentadas por Hungría.

23 millones de toneladas de escombros deja ya la ofensiva israelí sobre Gaza, según desveló este viernes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA). Israel, que no permite el acceso a la prensa internacional, recurre al «hambre como arma de guerra», denunció el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Desde el ejército hebreo insisten en que no ponen límites a la llegada de ayuda y difunden fotografías de los paracaídas cayendo o camiones entrando por Rafah. Lo que no se distribuyen son imágenes de las trampas mortales en que se han convertido los puntos de reparto en el norte de la Franja, adonde apenas llegan los convoyes. Las autoridades gazatíes aseguran que son al menos cuatrocientos los muertos en las dos últimas semanas y acusan a los militares de abrir fuego en repetidas ocasiones. El ejército lo niega. El último caso de estas características tuvo lugar el jueves. El Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamás, aseguró que 20 personas habían muerto y otras 150 resultaron heridas después de que un helicóptero hebreo disparara contra la multitud durante una entrega de ayuda en la rotonda de Kuwait de la Ciudad de Gaza. El Gobierno de Benjamín Netanyahu responsabilizó de los fallecimientos a «palestinos armados» que buscan quedarse con las ayudas. «Una revisión de nuestros sistemas operativos y de las tropas de las FDI sobre el terreno encontró que no se realizaron disparos de tanques, ataques aéreos o disparos contra los civiles en el convoy de ayuda», dijeron desde las fuerzas armadas. Incluso aportaron un vídeo en el que supuestamente se ve a civiles palestinos que disparan contra las colas de gente que recogía comida. 🔴 EXCLUSIVO: Hombres palestinos armados disparando mientras civiles de Gaza esperaban la llegada del convoy de ayuda humanitaria.



Enfatizamos que tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel NO abrieron fuego hacia el convoy de ayuda en la rotonda Kuwait. pic.twitter.com/And5em5sSN — Israel en Español (@IsraelinSpanish) March 15, 2024 Israel rechazó asimismo las acusaciones de gobiernos extranjeros y agencias de ayuda de que obstaculiza el flujo de alimentos y otros suministros a los 2,3 millones de habitantes del enclave. Es más, el ejército dijo esta semana que planea «inundar Gaza» con ayuda a través de diferentes canales. Sin embargo, UNRWA, la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados de Palestina, confirmó que tropas hebreas bombardearon el miércoles un almacén de reparto en Rafah, al sur de la Franja, matando al menos a cinco personas y veintidós heridos, entre ellas un trabajador del organismo humanitario y un policía palestino. Ya son 163 los empleados de la UNRWA que han perdido la vida por el fuego hebreo, mientras que 157 de sus instalaciones en Gaza han sido destruidas total o parcialmente desde el inicio de la invasión. Tel Aviv rechaza la tregua de seis semanas propuesta por Hamás Hamás, que exigía hasta ahora un cese el fuego definitivo en Gaza, propuso ayer una tregua de seis semanas y un canje de 42 rehenes capturados por Hamás en el ataque del 7 de octubre por presos palestinos. Según indicó un representante del grupo islamista los cautivos que se entregaría serían mujeres, niños, personas mayores y enfermos, y los reclusos que Israel debería poner en libertad se contabilizarían entre 20 y 50 por cada cautivo hebreo. Israel rechazó de inmediato la última propuesta presentada por el Movimiento de Resistencia Islámica. La oficina de Netanyahu indicó que las demandas de Hamás «siguen siendo absurdas» y confirmó el envío de una delegación a Qatar para continuar los contactos diplomáticos encaminados a lograr un acuerdo, si bien al mismo tiempo aprobó el plan de ofensiva inmediata contra Rafah.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión