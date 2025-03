El juicio por corrupción contra Netanyahu se reanuda el lunes

El sistema judicial de Israel lleva cerca de dos meses paralizado casi por completo. El estallido de la guerra contra Hamás dejó en 'pause' centenares ... de casos no urgentes, entre ellos, el proceso por presunta corrupción contra el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu. Hasta hoy, cuando entra en vigor la orden del titular de Justicia, Yariv Levin, dirigida a la mayoría de los tribunales del país –incluido el que debe sentar al líder israelí en el banquillo– para que recuperen su actividad.

La próxima vista del caso de Netanyahu, según informa 'The Times of Israel', tendrá lugar el lunes en el Tribunal de Distrito de Jerusalén. El primer ministro está señalado hasta en tres causas por una batería de delitos (fraude, aceptar sobornos...) aunque él siempre ha negado las acusaciones que, a su juicio, forman parte de una persecución política. Hasta ahora, eso sí, los asuntos judiciales no le han causado grandes problemas en su carrera y la prueba es que, a finales de 2022, con todos esos procesos ya abiertos, consiguió volver al poder como líder de la formación Likud para un sexto mandato.

La relación de Netanyahu con la Justicia israelí es complicada ya que el pasado verano logró sacar adelante su controvertida reforma del sistema judicial, que reduce el poder de los tribunales y somete, por ejemplo, al Supremo al control del Gobierno. El proyecto, aprobado sólo con los votos de los partidos del Ejecutivo, llevó a miles de personas a las calles de Israel aunque la guerra paralizó asimismo la histórica ola de protestas.