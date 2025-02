Israel no sufrirá sanciones pese a incumplir el ultimátum de Biden sobre ayuda humanitaria en Gaza

Mikel Ayestaran Corresponsal. Estambul Miércoles, 13 de noviembre 2024, 17:07 | Actualizado 17:29h. Comenta Compartir

Israel ha demostrado que no existen las líneas rojas tras los ataques de Hamás del 7 de octubre y que Benjamín Netanyahu tiene la última ... palabra en las decisiones importantes, no Joe Biden. Superados los treinta días de ultimátum que Estados Unidos dio a su aliado para que permitiera la entrada de ayuda en Gaza, esto no ha sucedido, pero desde Washington aseguran que no habrá consecuencias y no se suspenderá el envío de armamento y municiones. El Estado hebreo recurre al hambre como arma de guerra y refuerza un bloqueo que es casi total en la zona norte de la Franja, de donde planea expulsar a toda la población. Los grupos ultranacionalistas sionistas aspiran a levantar colonias en esta parte arrasada por los militares.

La hambruna en la zona norte de Gaza es «inminente», según Naciones Unidas, pero desde Estados Unidos se limitan a decir que «nos gustaría ver más cambios sobre el terreno». Israel no sólo no cumplió con los criterios estadounidenses que indicarían su apoyo a la respuesta humanitaria, sino que «al mismo tiempo tomó acciones que empeoraron dramáticamente la situación sobre el terreno, particularmente en el norte», denunciaron en un comunicado conjunto organizaciones como Norwegian Refugee Council (NRC), Oxfam, Refugees International y Save the Children. Estos organismos lamentan que la estrategia hebrea «tiene un coste enorme para los civiles». Esta no es la primera vez que Netanyahu desoye a Biden. Ocurrió antes de la operación de Rafah, que el presidente calificó de «línea roja» y que el ejército cruzó sin problemas, ni repercusiones de ningún tipo. Algo similar ha ocurrido con los diferentes intentos estadounidenses de lograr un acuerdo de alto el fuego que permita la liberación de los cautivos, esfuerzos que el primer ministro israelí ha anulado a favor de su estrategia del uso máximo de la fuerza. Riad contra la anexión de Cisjordania Las facciones palestinas han comprobado que los cautivos no son un arma de presión para Netanyahu, pero volvieron a publicar un vídeo como parte de su campaña de guerra psicológica. Yihad Islámica difundió una grabación en la que Sasha Trufanov, de 28 años, contaba la delicada situación que sufren y pedía a los israelíes que endurecieran las protestas para forzar un intercambio. El vídeo parece reciente porque Trufanov menciona la operación hebrea en Líbano, aunque no es posible determinar la fecha exacta de su grabación. La familia se mostró feliz por verle con vida, pero impotente por no poder hacer nada para que regrese a casa. Netanyahu se ha saltado varias veces las advertencias de la Casa Blanca, como cuando lanzó la ofensiva sobre Rafah pese a que Biden había marcado aquí una «línea roja» El Gobierno israelí se muestra exultante tras la victoria de Donald Trump y una de las primeras solicitudes al nuevo presidente estadounidense será la anexión de Cisjordania. Arabia Saudí, país al que el futuro inquilino de la Casa Blanca quiere como aliado, arremetió contra esta posibilidad y el Ministerio de Exteriores señaló que estos planes «socavan los esfuerzos de paz, incluida la solución de dos Estados, fomentan conflictos y aumentan el extremismo, lo que representa una mayor amenaza para la seguridad y la estabilidad regionales».

