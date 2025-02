Israel promete una «rápida transición a la ofensiva» de su ejército ante un ataque iraní

Todo apuntaba en la noche del lunes a la inevitabilidad de una guerra entre Israel e Irán. Estados Unidos anunció que un ataque desde Teherán ... era «inminente». Luego se conoció que el régimen de los ayatolá había instado a las aerolíneas a advertir a sus pilotos que no sobrevolasen el centro, oeste y noroeste de Irán. Jordania también aconsejó a las compañías que los aviones viajaran con combustible extra para al menos 45 minutos más de vuelo por si fuera necesario desviarlos de sus rutas.

El general estadounidense responsable de Oriente Medio, Michael Erik Kurilla, aterrizó en Tel Aviv para coordinar la defensa con los mandos israelíes. Se reunió con el ministro Yoav Gallant y el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi. El titular de Defensa aseguró que «nuestros enemigos están considerando cuidadosamente sus pasos», por lo que «todos los sectores de combate» de Israel deben estar preparados para una «rápida transición a la ofensiva», subrayó Gallant.

Con la llegada de la oscuridad, la gran pregunta consistía en conocer si la madrugada del martes sería la elegida por Teherán para vengar la muerte del líder de Hamás Ismael Haniye o apostaría por mantener la tensa espera. Las fuerzas israelíes seguían el lunes por la noche en alerta total y su escudo antimisiles listo, a la espera de una lluvia de drones y cohetes. En la capital y otras ciudades, el personal sanitario permanecía atento, algunos hospitales habilitaron salas de urgencia extras y los ciudadanos portaban sus móviles a la espera de cualquier señal de alarma, sobre todo en el norte.

De hecho, el domingo el ejército israelí activó, en modo de prueba, una aplicación para móviles destinada a alertar a sus ciudadanos de manera inmediata de la llegada de proyectiles. No sustituirá a la que ya diseñó el Comando del Frente Interno y que ya tienen instalada la mayoría de habitantes, pero el nuevo sistema permitirá que los habitantes reciban en sus dispositivos móviles un mensaje personal e inmediato, asegurando que cada persona del área afectada obtenga una notificación acompañada de una alerta sonora. Todo ello con el fin de mejorar la comunicación en casos de emergencia.

El argumento Teherán dice que el castigo por matar a Haniye es un «derecho» y pide a EE UU que no se entrometa

En medio de este escenario, las grandes potencias jugaron a fondo al borde del abismo. La sensación era que se acercaba una guerra de efectos impredecibles a pasos agigantados y correspondía detenerla 'in extremis'. La Guardia Revolucionaria iraní conservó herméticas sus intenciones con un lacónico mensaje de que tomará represalias en el «momento oportuno». El portavoz de Relaciones Exteriores, Nasser Kanaani, precisó que su país no busca un conflicto regional, pero «la estabilidad sólo se logrará castigando al agresor y creando disuasión contra el aventurerismo del régimen sionista». El régimen instó a EE UU a no intervenir en lo que considera un «derecho inalienable».

El presidente estadounidense, Joe Biden, convocó al consejo de Seguridad Nacional en la sala de crisis para analizar todos los escenarios posibles en Oriente Medio. También habló con el rey Abdalá II de Jordania, aunque no trascendió el contenido de la conversación. Se presume que parte del diálogo giró en torno al inédito viaje del jefe de la diplomacia jordana a Irán para tratar de hacerle desistir de sus amenazas.

Reaparece Serguéi Shoigú

La Casa Blanca se mantiene en contacto permanente con países como Egipto, Francia, el Reino Unido e Italia. El presidente galo, Emmanuel Macron, también conversó con el soberano jordano para «llamar a todas las partes a abandonar la lógica de las represalias» mientras el G7 exigió «reducir las tensiones y comprometerse de manera constructiva hacia la desescalada». Los ministros de este grupo celebraron el domingo una conferencia virtual con el secretario de Estado, Antony Blinken, que, según se supo este lunes, parecía sentirse «frustrado» porque el asesinato de Haniye ha deteriorado la negociación con Hamás en torno a Gaza y los rehenes que Washington consideraba «próxima a dar avances».

La inminencia de una guerra en Oriente Medio ha hecho reaparecer en público a Serguéi Shoigú, el ministro de Defensa ruso al que Vladímir Putin cesó fulminantemente en mayo. El actual secretario del Consejo de Seguridad Nacional del Kremlin aterrizó este lunes en Teherán para reunirse con sus homólogos iraníes y el presidente del país, Masoud Pezeshkian. Oficialmente, el motivo de la visita consistió en «fortalecer el análisis de cuestiones regionales e internacionales y las relaciones políticas y de seguridad bilaterales».

Aparte de los intereses gasísticos conjuntos, Teherán y Moscú han firmado recientemente un acuerdo de cooperación a largo plazo. La república islámica tiene un valor clave para el Kremlin ya que le suministra drones y misiles con los que abordar la guerra de Ucrania, además de ayudarlo a regatear las sanciones internacionales en materia de comercio. Una crisis bélica de su socio y cooperador posiblemente no figure entre las preferencias de Moscú.

Contra Hamás Las Fuerzas de Defensa afirman haber asesinado al ministro gazatí de Economía, Abad al Zari

Mientras se ultiman los preparativos para la defensa, la guerra sigue su marcha en Gaza, donde Israel mató al menos a cuarenta personas en bombardeos. El ejército confirmó que entre las víctimas figuraba el ministro de Economía gazatí, Abad al Zari. No desveló el lugar de la Franja donde se produjeron los hechos, pero precisó que intervinieron cazas «bajo la dirección de Inteligencia».

La información fue recogida por varias agencias, pero no por otros medios habituales. Al Zari ha sido desde el comienzo de la guerra un objetivo militar de Israel, que lo califica de «terrorista del departamento de fabricación de armas del ala militar» de Hamás, financiador de atentados y un «activo importante en el control de la ayuda humanitaria que entra a La Franja.