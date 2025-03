Israel cumple 75 años dividido por la gestión de Netanyahu

Israel cumple 75 años y Benyamin Netanyahu dedicó el discurso central de la jornada en recuerdo de los caídos previa al Día de la Independencia ... a pedir que «hoy, más que nunca, debemos recordar que somos hermanos». El llamamiento a la unidad nacional del primer ministro con más tiempo en el cargo de la historia del Estado judío se produce tras semanas de protestas multitudinarias en contra de su plan de reforma de la Justicia. Pese al temor a que las movilizaciones empañaran esta celebración tan solemne, finalmente las movilizaciones fueron menores, aunque el mandatario fue recibido con gritos de «vergüenza» y «vete a casa» en el cementerio del Monte Herzl de Jerusalén.

«Su mayor legado será la división entre israelíes», confesó recientemente a este medio Anshel Pfeffer, columnista del diario 'Haaretz' y autor de la biografía 'Bibi The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu'. Es el primer primer ministro nacido tras la formación del Estado judío, el más joven de la historia en alcanzar ese puesto, el primer mandatario que en el ejercicio de sus funciones comparece ante la Justicia y el único que ha sido capaz de superar la marca como jefe de gobierno en activo del mítico David Ben Gurion. Su vida discurre en paralelo a la creación del Estado y es un reflejo del rumbo adoptado por el país.

Los israelíes recordaron a sus 24.213 muertos en guerras y 4.255 víctimas de ataques y en los medios se recuperaron las palabras de Ben Gurion el día en el que proclamó «el derecho natural del pueblo judío a ser dueño de su destino» con el establecimiento de un Estado en la tierra del Israel bíblico.

El problema es que en esta tierra habitaban unos palestinos para quienes el «día de la independencia» de los israelíes es una «catástrofe» (nakba). En este 75 aniversario, por primera vez, la ONU conmemorará la 'nakba' tras la resolución aprobada por la Asamblea General para recordar también a los 700.000 palestinos expulsados de sus casas en 1948. Hoy esta comunidad ha crecido hasta superar los 5,4 millones de personas y la resolución 194 del organismo internacional ampara su derecho al retorno, toda una línea roja para Israel.

La existencia del Estado judío está marcada por los conflictos contra los palestinos y sus vecinos árabes. Israel ha sido capaz de ganar guerras como la de 1967, que acabó con la ocupación de los Altos del Golán, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este y fue el punto de partida del movimiento colono. En 1973, sirios y egipcios atacaron por sorpresa en pleno Yom Kippur, festividad sagrada para los judíos, pero la respuesta fue contundente y en siete días los israelíes acabaron con sus enemigos. Desde entonces los conflictos armados posteriores se han librado contra grupos paramilitares como las facciones palestinas en el Líbano de los ochenta, Hamás en Gaza, o Hizbolá, el Partido de Dios libanés en 2006. El gran enemigo regional que ha ido emergiendo desde 1979 es Irán y los esfuerzos militares del Estado judío en los últimos años se centran en mitigar su amenaza y alejar la posibilidad de que avancen en un programa nuclear que considera tiene fines militares.

Apoyo de EE UU

En medio de tanta guerra, en la que el apoyo estadounidense ha sido clave, ha habido tiempo para firmar acuerdos de paz con Jordania y Egipto, que siguen vigentes, y otros que son papel mojado, como los Acuerdos de Oslo de 1993, que se presentaron como una hoja de ruta para solucionar el conflicto con los palestinos. Más recientemente, gracias a la mediación del entonces presidente estadounidense Donald Trump, Israel se ha acercado a sus vecinos con nuevos pactos con Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Marruecos, países que han roto el consenso árabe y normalizaron relaciones sin esperar a resolver la cuestión palestina, por eso las autoridades de Ramala los calificaron de «puñalada por la espalda».

«En estos 75 años considero que la paz con Egipto fue uno de los momentos clave porque fue un cambio de paradigma, marcó fronteras, fue un principio de moderación y sirvió para acabar con la enemistad con el gran enemigo árabe», considera el analista Ezequiel Kopel, autor de 'La disputa por el control de Medio Oriente: Un siglo de conflictos, del Imperio Otomano a la actualidad'. Uno de los problemas que observa Kopel pasadas estas siete décadas es que los israelíes «mantienen la negación total del tema palestino, se tapan los ojos y no saben cómo dilucidar que su independencia se ha logrado a costa de los derechos de unos palestinos que representan a un número similar de población en esa tierra».

El sueño sionista se hizo realidad con la declaración de Ben Gurion y 75 años después es el movimiento de los colonos, convertidos en la tercera fuerza política del país de la mano del ultranacionalismo sionista, el que lidera la expansión de un Israel que sigue sin delimitar unas fronteras que, según su ministro de Economía, Bezalel Smotrich, abarcarían incluso la actual Jordania.