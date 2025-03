Israel advierte que la guerra con Líbano es «cuestión de días»

El frente norte para Israel se extiende por Líbano y Siria, donde las autoridades de Damasco denunciaron una «brutal y bárbara agresión» israelí que dejó ... al menos 18 muertos y 37 heridos. El régimen de Assad acusó a la aviación enemiga de lanzar varios misiles contra objetivos en la provincia de Hama, al norte de la capital, cerca de la localidad de Masyaf, sede de un centro de investigación del Ministerio de Defensa. El titular de Electricidad, Mohammad Al Zamel, declaró a los medios locales que los ataques también habían causado daños «realmente significativos» a la infraestructura de agua y electricidad y señaló que «tuvo objetivos civiles».

Israel, que desde el comienzo de la guerra civil en Siria en 2011 ha reconocido haber realizado «cientos» de ataques, ni confirmó, ni desmintió el de la noche del domingo. Estas operaciones se justifican en el marco de la lucha contra Irán, que combatió en la contienda del lado de Assad y ha reforzado su presencia en el país.

Junto a Siria, Líbano fue protagonista una jornada más en ese frente norte que mientras no se alcance un alto el fuego en Gaza seguirá siendo un foco de inestabilidad. Hezbolá volvió a lanzar cohetes y drones e Israel atacó posiciones de la milicia chií. Las alarmas se encendieron en Beirut porque el diputado del Likud Nissim Vaturi, miembro del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento, aseguró que la guerra total entre Tel Aviv y Beirut es «cuestión de días». Vaturi declaró a la cadena pública KAN que «cuando esto suceda, el sur de Beirut (bastión de Hezbolá), parecerá Gaza».

La amenaza de Vaturi llegó horas después de que el exjefe de las fuerzas armadas y la persona a la que algunos ven como alternativa a Benjamín Netanyahu, Benny Gantz, apuntara a la necesidad de «cambiar el foco del ejército de Gaza a Líbano, ya vamos tarde».

Borrell no, Kurilla sí

La presión externa e interna, con las protestas más numerosas de los últimos meses, no pueden con un Netanyahu que apela al uso máximo de la fuerza como estrategia única en Gaza. No hay espacio para un alto el fuego que abra la puerta al regreso seguro de los rehenes y esto desespera a las familias. No hay lugar para los mensajes de la diplomacia europea y por eso Josep Borrell, responsable de la política exterior de Bruselas, no visitará Israel durante su gira regional.

Ampliar Josep Borrell con el gobernador del norte del Sinaí, Khaled Megawer, durante una visita al cruce fronterizo de Rafah con Gaza, EFE

«Mi intención de visitar Israel, presentada a sus autoridades de acuerdo con la práctica diplomática, refleja únicamente el compromiso de la UE de continuar trabajando para resolver la crisis actual y reactivar el proceso de paz. Mis servicios recibieron una respuesta de que no era posible en esta ocasión debido a problemas de agenda, algo que podemos comprender», indicó Borrell desde Egipto, primera parada de una gira que le llevará también a otros lugares calientes como Líbano.

Para quien no hay problemas de agenda es para el jefe del Comando Central militar estadounidense (CENTCOM), Michael Kurilla, que regresó al Estado judío para reunirse una vez más con Herzi Halevi, responsable del ejército. Según las fuerzas armadas, esta visita se centró en «las amenazas actuales, con énfasis en las amenazas de Líbano e Irán en la zona norte».

Hambre como arma de guerra

Mientras las miradas apuntan al norte, en Gaza siguieron una jornada más los bombardeos y los militares volvieron a ordenar la evacuación de varias zonas de Beit Lahiya, cerca de la verja de separación. Los datos que comparte el ejército de Israel no concuerdan con los que ofrecen cada día las agencias de la ONU y el Programa Mundial de Alimentos (PAM) alertó de la «necesidad urgente» de comida y asistencia para 2 millones de gazatíes.

El 69% de los niños de Gaza ha recibido la primera dosis contra la polio en la primera semana de la campaña de vacunación

La noticia positiva llegó desde la campaña de vacunación contra la polio ya que el director general de Atención Primaria del Ministerio de Salud palestino, Musa Abed, dijo que el 69% de los niños ya ha recibido la primera dosis. Superada la primera semana de campaña, casi 500.000 menores han podido ser vacunados y Hamás e Israel respetan las pausas humanitarias en las zonas habilitadas para su suministro.