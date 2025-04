Israel retoma los contactos para negociar una tregua tras matar el ejército a tres rehenes

Mikel Ayestaran Sábado, 16 de diciembre 2023, 16:17 | Actualizado 22:33h. Comenta Compartir

El ejército de Israel entonó ayer el 'mea culpa' y asumió la responsabilidad de la muerte a tiros de los tres rehenes que habían logrado escapar de las manos de Hamás. La noticia reactivó las protestas lideradas por las familias de los más de cien cautivos que quedan en Gaza, que se echaron a las calles de Tel Aviv y Cesárea, a las puertas de la residencia de Benjamín Netanyahu, para pedir al Gobierno que retome la negociación y priorice el retorno de los suyos a casa sanos y salvos.

El jefe del ejército, Herzi Halevi, admitió que los secuestrados «hicieron todo lo posible para que les reconociéramos, iban a pecho descubierto para que no sospecháramos que llevaban una bomba en el cuerpo y sostenían una bandera blanca». Sin embargo, los militares abrieron fuego en un espacio abierto «en contra de las normas. Está prohibido disparar contra quienes izan una bandera blanca y piden rendirse», admitió Halevi, quien explicó lo complicado del contexto y se mostró muy dolido por la situación porque «el mayor deseo de mis hombres es traer de vuelta a los rehenes a casa».

.

Alon Shamriz, Yotam Haim y Samer Talalka habían logrado escapar de Hamás después de más de dos meses de cautiverio. Sus captores les retenían en Shejaiya, bastión islamista al este de la Ciudad de Gaza y uno de los lugares donde las Fuerzas de Defensa combaten calle por calle desde el final de la tregua. Según la investigación, los milicianos les habrían abandonado para escapar de las tropas. En este mismo lugar sufrieron esta semana las fuerzas israelíes la emboscada más sangrienta desde el inicio de la guerra, en la que perdieron nueve hombres, y aquí los soldados no duraron a la hora de disparar a matar a los tres cautivos israelíes. El portavoz militar, Daniel Hagari, explicó que se trata de un lugar «donde los soldados se han enfrentado a muchos terroristas, incluidos suicidas».

La investigación ha revelado que un soldado, apostado en un edificio del distrito en compañía de su batallón, abrió fuego contra los tres jóvenes al grito de «terroristas» cuando éstos salían de otro inmueble situado a docenas de metros de distancia y caminaban hacia su posición. Dos murieron en el acto y el tercero, herido de un balazo, regresó a la casa. Después de que el comandante de la unidad ordenara detener los disparos, el herido volvió a asomarse, y otro soldado le abatió de un tiro. Los rehenes iban con el torso desnudo y portaban una bandera blanca improvisada con un palo. El tercero llegó a implorar «ayuda» en hebreo, pero nada evitó que los israelíes les acribillaran.

En medios del Estado judío como '+972 Magazine' recordaron que fue Hagari quien el 9 de octubre declaró ante los periodistas que «el énfasis está en el daño, no en la precisión». Barak David, analista de Axios y CNN, opinó que «los tres secuestrados no fueron asesinados 'accidentalmente'». No cayeron en la línea de fuego, fueron asesinados a tiros por soldados que violaron las instrucciones de abrir fuego».

Ron Ben Yishai, columnista de 'Yediot Ahronot', manifestó que «esto no es solo una tragedia, es una vergüenza», y recordó al ejército que «la rectitud y la moral en el combate no deben perderse ni en los momentos en los que hierve la sangre». Los militares se comprometieron a seguir con la investigación y revisar las normas de enfrentamiento para que no vuelva a suceder algo parecido.

Un arma psicológica

Israel estima que quedan al menos 132 cautivos en manos de las milicias palestinas. Durante la tregua de una semana, Hamás entregó a 105 civiles a cambio de 240 presos palestinos, mujeres y menores de edad. Después, Netanyahu apostó por la vía militar como el camino para liberar al resto, pero ha resultado un fracaso.

Las familias de los cautivos han vuelto a tomar las calles para pedir que se retome el diálogo con Hamás. Raz Ben Ami, liberada durante la tregua y cuyo marido sigue en Gaza, señaló al Gobierno que «esto es una emergencia y nosotros estamos en lo cierto: sólo una operación militar no es suficiente para salvar las vidas de los rehenes. Prometiste traerlos vivos de vuelta, ¿a qué esperas?». Lo sucedido con los tres rehenes en Shejaiya aceleró la posible vuelta a la negociación y el jefe del Mossad, David Barnea, se reunirá en Noruega con el primer ministro de Catar, el país clave en la mediación para un alto el fuego.

Los civiles cautivos y los soldados capturados como prisioneros de guerra son un arma más a la que recurre Hamás para hacer frente al enemigo, un arma importante desde el punto de vista psicológico porque ejerce gran presión en el gabinete de guerra.

Abu Obeida, portavoz del grupo islamista, considerado terrorista por Estados Unidos y la UE, declaró que «el enemigo sigue jugando con la vida de sus soldados cautivos por la resistencia, sin importarle los sentimientos de sus familias. Ayer ejecutó deliberadamente a tres de ellos, prefiriendo matarlos antes que liberarlos. Este es el mismo comportamiento criminal flagrante que practicó y sigue practicando contra sus prisioneros en Gaza, en un intento desesperado por deshacerse de la carga que suponen».

La muerte por 'fuego amigo' de los tres secuestrados que lograron escapar de sus captores ocupó los titulares de una jornada en la que el Patriarcado Latino informó de la muerte de Nahida y su hija Samar, dos mujeres cristianas de la Ciudad de Gaza, abatidas por un francotirador israelí en la parroquia de la Sagrada Familia. Otras siete personas resultaron heridas en este mismo lugar. Los responsables del ejército aseguraron que iban a revisar las normas de enfrentamiento después de más de dos meses de guerra en los que han matado a más de 18.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños.

.

Temas

Hamás