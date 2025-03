Netanyahu desautoriza a Biden y rechaza cualquier pausa humanitaria en Gaza

Estados Unidos habla, pero en la guerra de Gaza es Israel quien actúa y por el momento lo hace sin aceptar recomendaciones externas y asumiendo ... el liderazgo total. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, anunció un acuerdo por el que Tel Aviv se compromete a implementar «pausas humanitarias» de cuatro horas en áreas del norte de Gaza cada día, con un anuncio de tres horas de antelación antes de cada parón. A los pocos minutos, la oficina de Benjamín Netanyahu rechazó esta declaración de la Casa Blanca y recordó que su Ejército lleva desde el sábado respetando «corredores humanitarios» por los que han salido miles de gazatíes. La diplomacia trabaja contra el reloj con Qatar y Egipto como ejes de mediación y la liberación de rehenes como moneda de cambio para que Israel permita estas ventanas diarias para la salida segura de civiles.

Lo que anunció Kirby es una realidad sobre el terreno, aunque los israelíes no usan la palabra «pausa» porque la postura oficial de Netanyahu es la de no aceptar un alto el fuego hasta que se libere a los más de 240 cautivos en manos de Hamás. La única novedad de las palabras de Casa Blanca radica en la posible apertura de dos vías para la salida de civiles ya que hasta ahora sólo la ruta de Saladino ha estado habilitada para huir del norte de la Franja. Estados Unidos apoya de manera firme a Israel, le envía armas y dinero y ha desplegado dos buques de guerra en el Mediterráneo, pero Netanyahu no consiente que le marquen los pasos a seguir y por eso restó importancia de inmediato al anuncio de Washington.

Lo que para los israelíes es un «corredor humanitario», para Hamás es una «transferencia forzosa de población» y los islamistas acusaron a Naciones Unidas de cooperar con el Ejército en este éxodo palestino que ellos ven como parte de un plan para vaciar Gaza de palestinos. Según los datos del Ejército, el miércoles fue el día con un mayor número de salidas con 50.000 personas. Muhannad Ayyad, analista del centro de estadios estratégico palestino Al Shabaka, recurrió a las redes sociales para denunciar que «esta no es una 'pausa humanitaria' como la llama la Casa Blanca. Israel está haciendo esto para facilitar su objetivo de limpieza étnica en el norte de Gaza. Y la administración Biden lo sabe muy bien».

John Kirby El portavoz de EE UU anunció pausas de cuatro horas cada día en el norte de la Franja

Respuesta De inmediato, la oficina del primer ministro de Israel rechazó la propuesta de la Casa Blanca

Caminan por un escenario apocalíptico durante kilómetros hacia el sur y una vez allí no tienen alojamiento ni comida en un lugar abarrotado por 1,5 millones de desplazados. Los militares controlan el tránsito desde la distancia y con puestos de control en plena ruta. Es una situación muy complicada desde el punto de vista humanitario, pero al menos se alejan de una zona norte y de una Ciudad de Gaza que ya es epicentro de combates calle por calle y donde los bombardeos golpean las proximidades de hospitales como Al Quds y Al Shifa, repletos de heridos y familias desplazadas.

Ampliar Decenas de palestinos huyen al sur de Gaza ante los bombardeos israelíes AFP

Reuniones en Doha y El Cairo

Durante toda la jornada fuentes egipcias y cataríes insistieron en que las conversaciones para la liberación de rehenes avanzan. El jefe del Mossad, David Barnea, y el de la CIA, William Burns, viajaron a Doha para entrevistarse con el primer ministro, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Los líderes del ala política de Hamás en el exterior, Ismael Haniye y Khaled Mashal, volaron a El Cairo para discutir la situación en la Franja con el jefe de los servicios secretos, Abbas Kamel.

Estas conversaciones son clave para acuerdos sobre liberación de rehenes y entrada de ayuda humanitaria. Hamás se mostró dispuesto el martes a liberar a doce personas y Yihad Islámica también informó de su intención de poner en libertad a dos de sus rehenes, una mujer anciana y un niño «por motivos médicos». Las dos facciones palestinas dijeron que las liberaciones se producirán «cuando lo permita la situación sobre el terreno».

El tema del alto el fuego se ha convertido también en una línea roja para el colectivo de las familias de los secuestrados y desaparecidos que piden al Gobierno que no lo acepte si antes Hamás no libera a sus seres queridos. El presidente, Isaac Herzog, se refirió a esta cuestión durante su entrevista con la cadena NBC y aclaró que «no existe ninguna propuesta real que sea viable por parte de Hamás sobre este tema (...) Lo digo sin rodeos: según mi conocimiento, hasta el momento no existe ninguna información sustancial que muestre una oferta real de cualquier proceso sobre la mesa».

Mientras toda la atención se fija en Gaza, Israel mató a 18 palestinos en Cisjordania, la cifra más alta en un único día desde los momentos más duros de la Segunda Intifada en 2002, según datos de la ONG israelí B'tselem.