Israel y Hamás deciden ampliar la tregua hasta el jueves y liberar a otros 20 rehenes a cambio de 60 presos

Gaza vivirá al menos otras 48 horas de pausa humanitaria, dos días más de silencio en su cielo. El Catar y Egipto volvieron a ejercer ... de mediadores entre Israel y Hamás en la jornada final de la tregua inicial, marcada por los nervios causados por el retraso en la puesta en marcha de la cuarta operación de intercambio de rehenes por prisioneros. Finalmente, el Gobierno de Netanyahu excarceló a 30 niños y 3 mujeres palestinas después de que Hamás liberara a 11 rehenes que mantenía cautivos en Gaza, según informa la agencia Reuters citando medios afines a la organización.

El portavoz de las Fuerzas Armadas hebreas, Daniel Hagari, advirtió de que la extensión del alto el fuego «no es definitiva». «Nada es definitivo hasta que pasa realmente. Las cosas avanzan hoy -por este lunes- también, pero hay que tener paciencia», insistió. Sin embargo, Estados Unidos, principal aliado de Israel, había confirmado poco antes el anuncio de Catar y el consejero de Seguridad Nacional, John Kirby, adelantó que se mantendrán las condiciones actuales que permitirán la liberación de veinte rehenes israelíes más a cambio de otros sesenta presos.

De hecho, Israel ya ha recibido la lista con los 10 nombres de los rehenes que este martes liberará Hamás. Asimismo, durante los 2 días de extensión de la tregua se mantienen las condiciones del acuerdo y 400 camiones más con ayuda humanitaria podrán cruzar a Gaza. La mediación de Catar, Egipto y EE UU ha sido clave para acordar la extensión de 48 horas del alto el fuego. En ese sentido, se espera que el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, regrese este fin de semana a Israel para impulsar los contactos diplomáticos en busca de una solución pacífica al conflicto.

Tensión y la angustia

En esta pasada jornada se repitieron la tensión y la angustia ya vividas el sábado, cuando las discrepancias entre las dos partes a punto estuvieron de arruinar el canje. En esta ocasión, los problemas comenzaron antes, a primera hora de la mañana, y no a última como sucedió entonces, con todos los preparativos ya organizados y las familias avisadas y a la espera en los hospitales.

Nada más recibir la lista con los once nombres, Israel manifestó este lunes sus diferencias con la propuesta de Hamás. El problema principal fue la separación de varios niños de sus madres, según revelaron fuentes próximas a la negociación al diario 'The Times of Israel'. Los israelíes acusaron al enemigo de no cumplir lo acordado, ya que el texto pactado recogía que los radicales no separarían a las familias. El sábado ya lo hizo al poner en libertad a la pequeña Hila Rotem Shoshani sin su progenitora.

Catar y Egipto trabajaron contra el reloj durante horas para acercar posturas, habilitar el cuarto intercambio e intentar ampliar la pausa humanitaria más de allá de los cuatro días. El anuncio de la extensión por parte del emirato llegó al mismo tiempo en el que Israel informó de que la liberación de rehenes estaba en marcha y se realizaría a lo largo de la noche. Completada esta fase, llegaría el turno para los presos palestinos.

El alto el fuego resulta imprescindible para la entrada y distribución de ayuda y el regreso de los cautivos. Cada día sin bombas permite circular a doscientos camiones con ayuda humanitaria y de combustibles y gas a través del paso de Rafah y esto se mantendrá durante las próximas 48 horas. Ninguna de las partes presionó demasiado para dar por finalizada la pausa, que vencía esta madrugada pasada según los plazos originales, y volver a los enfrentamientos. Tanto desde la milicia yihadista como desde el Gobierno de Tel Aviv los mensajes a lo largo del día fueron de disposición a alargar la tregua. Esto se consumó a media tarde cuando lo anunció Catar, erigido en el gran mediador de este conflicto, un actor capaz de dar garantías a los dos bandos enfrentados en un momento de máxima desconfianza.

Según el acuerdo, Hamás puede obtener prórrogas de 24 horas por cada grupo de diez rehenes extra que entregue a partir de los cincuenta que figuran en el documento original. Israel, que no dio nada por cerrado, mantendría la excarcelación de tres reos palestinos por cada secuestrado. El cuarto intercambio incluyó este lunes a tres ciudadanos franceses, dos alemanes y seis argentinos -todos también con nacionalidad israelí- que al cierre de esta edición se encontraban ya en territorio hebreo y 33 presos. Con ellos, ambas partes han cumplido su compromiso de cambiar cincuenta cautivos judíos por 150 prisioneros palestinos, todos ellos mujeres y menores de edad y la mayoría encerrados sin juicio y sujetos al sistema de detención administrativa que aplican los militares a los civiles en los territorios ocupados.

En esta ecuación de cambios no entran los soldados capturados el 7 de octubre por la organización islamista, a quienes considera prisioneros de guerra y por cuya libertad pide vaciar las cárceles israelíes de reos palestinos.

Un enrevesado dilema

Hamás sigue sin aclarar el número total de cautivos que hay en Gaza. Catar advirtió que un posible desafío a la hora de ampliar los canjes puede radicar en la localización de los secuestrados, algunos de los cuales fueron capturados por otras facciones palestinas como Yihad Islámica.

El diplomático Michael Oren explicó en un artículo de opinión en 'The Times of Israel' que el proceso actual supone un dilema en el que, «o damos prioridad a restaurar nuestro poder de disuasión y devolver a los más de 200.000 israelíes desplazados a sus hogares, o nos centramos principalmente en garantizar la libertad de los rehenes. O convencemos a Irán y sus representantes de que nunca más nos ataquen y persuadimos a más países árabes para que hagan las paces con un Estado judío indomable, o cumplimos el juramento de Tel Aviv de no abandonar nunca a nuestros compañeros israelíes».

El exembajador israelí en Estados Unidos abrió la puerta a una solución que pase por «ofrecer a Hamás paso libre desde Gaza -cabe recordar la evacuación de la OLP de Beirut en 1982- a cambio de la liberación de los rehenes. Los terroristas pueden zarpar hacia Argelia, Libia o Irán. Nuestros cautivos estarán unidos con sus familias».

Con todos los ojos puestos en la Franja, el frente de Cisjordania se desangra. Israel ha matado a 223 palestinos, 56 de ellos menores de edad, según datos de Naciones Unidas. Ocho de las víctimas, entre ellas un niño, han muerto por disparos de unos colonos que operan con total impunidad en los territorios ocupados. Mientras gran parte de la comunidad internacional apoya la solución de los dos estados, uno israelí y otro palestino, los sectores más radicales del actual Gobierno de Netanyahu apuestan abiertamente por la anexión de Cisjordania y la reocupación de Gaza.