La tregua entre Israel y Hamás comenzará este jueves a las diez de la mañana

Tras semanas de negociación indirecta con la mediación de Catar y después de una reunión de más de seis horas del gabinete de guerra en ... Tel Aviv, Israel y Hamás han acordado un alto el fuego de cuatro días en Gaza y el intercambio de prisioneros. Las autoridades de Doha han confirmado la «pausa humanitaria» y han anunciado que entrará en vigor «en las próximas 24 horas y tendrá una duración de cuatro días». Los terroristas han concretado que comenzará el jueves a las 10.00. Desde el Ministerio de Exteriores catarí han añadido que durante el cese de hostilidades Israel autorizará «la entrada de un mayor número de convoyes humanitarios y ayuda de socorro, incluido el combustible destinado a necesidades humanitarias». La cifra de camiones diarios que podrán cruzar Rafah será de 300.

Después de siete semanas en las que la operación terrestre para acabar con Hamás ha sido la prioridad, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, cede a la presión internacional, encabezada por Estados Unidos, y a las peticiones de las familias de los cautivos y desaparecidos. El anuncio del acuerdo llega en el día 47 de guerra y con 1.200 israelíes y más de 13.000 palestinos muertos, la mayoría civiles a ambos lados de la verja de separación. En esos cuatro días de tregua, los terroristas liberarán al menos a 50 rehenes de nacionalidad israelí, todos ellos mujeres y niños, y a cambio pondrá en libertad a 150 presos palestinos, mujeres y menores. Por cada diez cautivos más que dejen en libertad las facciones palestinas, los hebreos concederán otras 24 horas de alto el fuego. Tel Aviv ha matizado que la tregua se limitará a los diez primeros días desde que se produzca la primera liberación.

El acuerdo no fue sencillo en el gabinete de guerra debido a la oposición frontal de los ministros de Poder Judío, formación ultranacionalista sionista que forma parte de la coalición de gobierno. Netanyahu intentó calmarles asegurando que «es una tontería sugerir que detendremos la guerra después del alto el fuego para liberar a los rehenes. Me gustaría dejarlo claro: estamos en guerra y continuaremos la guerra hasta que logremos todos nuestros objetivos: eliminar a Hamás, devolver a todos los rehenes y desaparecidos y garantizar que no habrá ninguna amenaza para Israel en Gaza». El ex jefe del ejército y actual aliado del primer ministro en el Ejecutivo de emergencia, Benny Gantz, ha reconocido que el pacto «es difícil y doloroso desde una perspectiva humana, pero es la decisión correcta».

Hamás se ha expresado en términos parecidos y en un comunicado ha indicado que, pese a la pausa humanitaria, «nuestras manos permanecerán en el gatillo, y nuestras brigadas triunfantes permanecerán alerta para defender a nuestro pueblo y derrotar la ocupación y la agresión».

Acuerdo por fases

El Ministerio de Justicia ha publicado una lista de 300 presos palestinos que podrían ser liberados y entre ellos figuran 60 mujeres. La mayoría de los cargos contra ellos va desde dañar la seguridad de la región, infiltrarse en Israel sin permiso, arrojar piedras, poseer armas y causar daños, pero en la lista no figuran reos con delitos de sangre. Tras la publicación de los nombres, los ciudadanos israelíes tienen 24 horas para apelar ante el Tribunal Superior contra el acuerdo o la liberación de prisioneros específicos.

150 prisioneros palestinos serán liberados por Israel cuando 50 rehenes de Hamás estén de regreso en territorio hebreo. Esta primera fase del acuerdo se llevará a cabo en cuatro pasos y se espera que en una segunda etapa se deje en libertad a decenas de reos palestinos y secuestrados por los terroristas más.

Se trata de un proceso por fases y en la primera etapa Israel liberará a los 150 prisioneros palestinos una vez que los 50 rehenes estén de regreso en territorio hebreo. Esto se llevará a cabo en cuatro pasos, y en cada uno de ellos los islamistas dejaráen en libertad a al menos 10 cautivos. El acuerdo contempla una segunda parte en la que el Estado judío liberará «hasta» 150 prisioneros de seguridad palestinos más si «hasta» 50 secuestrados adicionales son liberados. Se trata de un plan delicado que no será sencillo de implementar.

La entrada en vigor de la primera tregua entre israelíes y palestinos coincidirá con el viaje planeado por el presidente español, Pedro Sánchez, a Israel y que le llevará también a Egipto.

Las reacciones Presidente de EE UU Joe Biden «Es importante que todos los aspectos de este acuerdo se apliquen plenamente. (...) Como presidente, no tengo mayor prioridad que garantizar la seguridad de los estadounidenses retenidos como rehenes en todo el mundo» Portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning «Aplaudimos el alto el fuego temporal entre las partes implicadas y esperamos que esto ayude a paliar la crisis humanitaria, al tiempo que contribuye a un descenso de la tensión en la región» Portavoz del Kremlin Dmitri Peskov «Sólo a partir de estas pausas se pueden pergeñar líneas de cara a intentos futuros para lograr un acuerdo sostenible a estos problemas» Ministro de Asuntos Exteriores en España José Manuel Albares «Celebramos el acuerdo para liberación de rehenes y tregua humanitaria en Gaza. Todos los rehenes deben ser liberados y la población civil palestina protegida. España, lista para ayudar»