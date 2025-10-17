HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El funeral militar del soldado Tamir Nimrodi en Kfar Saba. EFE

Hamás busca a los rehenes muertos en Gaza con excavadoras

Un vídeo muestra a los milicianos retirando escombros en Khan Younis mientras un canal israelí anuncia que un equipo internacional de militares y rescatistas se suma este viernes al rastreo de los cuerpos

Alin Blanco

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:50

Comenta

Hamás busca ya los restos de los rehenes fallecidos con excavadoras en las calles de Gaza. El Canal 12 israelí ha informado de que los ... primeros equipos internacionales equipados con maquinaria pesada entran este viernes en la Franja para localizat los cuerpos que se encuentran en túneles cegados o bajo las ruinas de edificios bombardeados, según las explicaciones ofrecidas por la milicia. El Gobierno hebreo ha proporcionado a Egipto, Catar y Turquía información recopilada por las agencias de Inteligencia con las coordenadas precisas de los lugares donde estarían sepultados entre seis y nueve cadáveres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz
  2. 2 La prensa nacional se rinde a María Morais, mujer de Gragera: el motivo por el que todo el mundo habla de ella
  3. 3 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  4. 4 Ingresa en la UCI el hombre trasladado crítico tras el incendio de su casa en Badajoz
  5. 5 En libertad los tres presuntos autores de una supuesta doble agresión sexual en Almendralejo
  6. 6

    Piden cárcel y casi un millón de euros de multa al dueño de una empresa cacereña por defraudar a la Seguridad Social
  7. 7

    La Junta cesa a los bomberos del Infoex con el 50% de jornada anual: «Nos ha engañado»
  8. 8 Dos accidentes de tráfico con dos dos heridos durante este jueves en Badajoz
  9. 9

    Juzgan a un guardia civil que provocó un accidente mientras estaba ebrio en acto de servicio en Cáceres
  10. 10

    Educación subirá 80 euros al mes el sueldo de los docentes extremeños desde enero pese al desacuerdo sindical

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Hamás busca a los rehenes muertos en Gaza con excavadoras

Hamás busca a los rehenes muertos en Gaza con excavadoras