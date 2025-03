Israel bombardea otro campo de desplazados en Rafah pese a la repulsa internacional a su primera masacre

Netanyahu califica la masacre de «un trágico percance»

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó la masacre de un trágico percance» que su Gobierno «está investigando». «En Rafah evacuamos a un millón de residentes que no están implicados y, a pesar de nuestros esfuerzos, se produjo un grave incidente», aseguró este lunes durante su intervención en la Knesset (Parlamento) entre los abucheos y las protestas de las familias de los rehenes allí presentes. Añadió que lo ocurrido el domingo «es una tragedia para Israel», pero una «estrategia para Hamás», al tiempo que insistió en que no tiene intención alguna de poner fin a la guerra sobre la Franja de Gaza, como recoge 'The Times of Israel'.

Mientras, la Casa Blanca se declaró «impactada» por las imágenes del bombardeo, que golpeó un campamento de desplazados donde murieron «palestinos inocentes», y pidió a Israel «tomar todas las precauciones posibles para proteger a los civiles», según afirmó un portavoz del Consejo de Seguridad.