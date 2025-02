Hamás anuncia que Sinwar ha salido de los túneles para dirigir la defensa de Gaza

Un responsable islamista aseguró que el líder no está aislado y también lidera en el campo.

Mikel Ayestaran Estambul Miércoles, 24 de abril 2024, 19:05 | Actualizado 22:05h. Comenta Compartir

Doscientos días después del inicio de la guerra en Gaza Yahya Sinwar, líder de Hamás en la Franja y cerebro de los ataques del 7 de octubre, sigue en paradero desconocido. La inteligencia israelí no ha conseguido cazar a un dirigente que, según desveló este ... miércoles el diario árabe son sede en Londres 'Al-Araby Al-Jadeed', recientemente «inspeccionó áreas que fueron escenario de enfrentamientos entre la resistencia y el ejército de ocupación, y se reunió con algunos de los combatientes del movimiento en el terreno y no en los túneles», según declaraciones de un alto dirigente de Hamás. Este periódico no aportó imágenes de la persona más buscada por Israel en Gaza y se limitó a reproducir el testimonio del anónimo responsable islamista, quien aseguró que Sinwar «no está aislado de la realidad (…) encerrado en los túneles. Lleva a cabo su trabajo como líder en el campo».

Micah Kobi, ex alto oficial del Shin Bet que interrogó a Sinwar cuando estaba encarcelado en Israel, declaró al rotativo hebreo 'Maariv' que «teóricamente, existe la posibilidad de que Sinwar se aproveche de los cambios en el ejército y la retirada de la mayoría de las fuerzas, porque le concede mayor libertad de movimiento para comandar a sus combatientes». Kobi enmarcó las declaraciones de Hamás en un intento de «confundir a Israel antes de la entrada en Rafah para intentar desviarle de sus principales objetivos allí». No es habitual que los dirigentes islamistas se refieran a la actividad de Sinwar y estas palabras llegaron en un día en el que el Movimiento Islámico dio un paso más en la guerra psicológica contra el enemigo con la difusión del vídeo de uno de los cautivos. La grabación dura casi tres minutos y en ella Hersh Goldberg-Polin, israelíestadounidense de 24 años, lee un mensaje ante la cámara, muestra la mutilación que ha sufrido de su mano derecha y arremete contra Benjamín Netanyahu. Noticias relacionadas Borrell apuesta por usar la diplomacia para rebajar la tensión entre Israel e Irán Olatz Hernández Occidente asiste horrorizado al hallazgo de más de 300 cadáveres, algunos maniatados, en Gaza Mikel Ayestaran Operación Rafah Mientras, Israel acelera los preparativos para el asalto a Rafah, donde espera encontrar a Sinwar y liberar a los cautivos que quedan en manos de los grupos palestinos. En las últimas veinticuatro horas las tropas anunciaron el despliegue de dos brigadas de reservistas de refuerzo con el objetivo de «asegurar el corredor central y el puerto que construirá Estados Unidos para la entrada de ayuda», según informó la Radio del Ejército. Los militares aseguran que han tenido en cuenta las peticiones de sus aliados sobre la necesidad de evacuar a los civiles antes de entrar en Rafah y de facilitar la ayuda humanitaria, como volvió a pedir este miércoles el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El Ministerio de Defensa comunicó la compra de 40.000 tiendas con capacidad para diez o doce personas que permitirán recolocar en Jan Younis a quienes salgan de la ciudad fronteriza con Egipto. Rafah, que antes de la guerra tenía unos 300.000 habitantes, llegó a albergar a 1,5 millones de palestinos cuando Israel lanzó sus operaciones en el norte y centro de la Franja. Desde la retirada del ejército del sur hace dos semanas Tel Aviv estima que ya han salido unas 250.000 personas, aunque muchas han regresado después de comprobar que no queda nada de sus casas. El trabajo de evacuación que queda pendiente es enorme. El portal Axios desveló que, por segunda vez desde el 7 de octubre, el jefe del ejército, general Herzi Halevi, y el director del Shin Bet, Ronen Bar, viajaron a El Cairo para hablar con los egipcios de la operación en Rafah. Para el Gobierno de El Cairo se trata de un movimiento muy sensible ya que teme una avalancha de civiles en la frontera que puedan representar una amenaza para su seguridad. Israel considera imprescindible atacar Rafah para acabar con Hamás y recuerda que los islamistas cuentan con cuatro batallones allí que hasta el momento no han entrado en combate. Pero tampoco puede dejar de prestar atención al frente de Líbano. Este miércoles las fuerzas armadas anunciaron que habían llevado a cabo una «acción ofensiva», sin especificar si cruzaron la frontera. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, anunció que «la mitad» de los comandantes del movimiento proiraní Hezbolá de la zona fueron «eliminados» en los últimos meses y que la otra mitad «se oculta y abandona el terreno a las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel».

